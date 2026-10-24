الهیان: کارکنان دستگاه قضایی نیازمند توجه ویژه معیشتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهیان صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان گیلان، ضمن قدردانی از همکاران قضایی و اداری خود، اظهار کرد: در طول حدود ۲۵ سال خدمت در استان گیلان تلاش کردم با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، مانعی برای توسعه استان نباشم و در مسیر حل مشکلات مردم گام بردارم.

وی با اشاره به پایان دوران مسئولیت خود و بازنشستگی، از همکاری و همراهی معاونان، رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و کارکنان مجموعه قضایی استان قدردانی کرد.

رئیس کل سابق دادگستری گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ انگیزه کارکنان دستگاه قضایی افزود: فعالیت در این مجموعه را نمی‌توان صرفاً یک کار اداری دانست؛ ازاین‌رو، قضات و کارکنان با توجه به حجم مسئولیت‌ها و دشواری‌های کاری، نیازمند حمایت و توجه بیشتر هستند.

الهیان در پایان بر اهمیت تداوم تعامل و همدلی میان دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.