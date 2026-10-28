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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

کشف ۲ کارگاه غیر مجاز طلا در مرند

کشف ۲ کارگاه غیر مجاز طلا در مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از شناسایی و کشف ۲ کارگاه غیر مجاز استحصال طلا با یک تن سنگ معدنی طلا و دستگیری دو نفر متهم در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت ۲ کارگاه غیر مجاز استحصال طلا در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی محل های مورد را نظر شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند.

سرهنگ اسدیان گفت: در این راستا ۲ نفر متهم دستگیر و یک هزار کیلوگرم سنگ معدنی طلا به همراه ٤ گرم طلای آب شده شده ، ۲ گرم نقره و ۸۰ کیلوگرم لعاب طلا به همراه ۵ دستگاه استحصال طلا کشف شد.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا متهمان برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شدند اظهار داشت: هر گونه فعالیت غیر قانونی در حوزه معادن و منابع طبیعی برخورد قاطع و قانونی خواهیم داشت و از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6992562

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