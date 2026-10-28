جاسازی مواد مخدر در قابلمه برنج در مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مستجاب فتحی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه بامواد مخد ، ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان با اشراف اطلاعاتی در یک عملیات هوشمندانه و با تحقیقات فنی و اطلاعاتی از فردی که بصورت حرفه ای و عمده در زمینه تهیه وتوزیع مواد مخدر فعالیت می نماید مطلع و موضوع در دستور کار عملیاتی این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام یکسری اقدامات فنی پلیسی، عامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار ۴ کیلو و ۵۰۰گرم مواد مخدر از نوع تریاک در داخل قابلمه برنج کشف کردند.

سرهنگ فتحی افزود: در این زمینه یک نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

وی در پایان با تاکید بر تداوم و استمرار مبارزه همه جانبه و برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هر گونه خرید و فروش مواد مخدر به پلیس ۱۱۰ گزارش نموده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.