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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال برای زیرساخت گردشگری اردبیل

اختصاص ۱۶۰ میلیارد ریال برای زیرساخت گردشگری اردبیل

اردبیل- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از هزینه کرد ۱۶۰ میلیارد ریال برای تامین زیرساخت‌های پروژه‌های گردشگری استان از ابتدای سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری امروز دوم آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای سال جاری و از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶۰ میلیارد ریال برای تامین زیرساخت‌های پروژه‌های گردشگری استان هزینه شده است.

وی افزود: با این اعتبار تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای ۷ پروژه در مناطق مختلف استان انجام شده که شامل ایجاد رمپ‌های ورودی، نیرو رسانی و راه‌های دسترسی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل ضمن تاکید بر اینکه اجرای پروژه‌های زیرساختی نیازمند اعتبارات قابل توجهی است، گفت: ایجاد زیرساخت‌ها برای پروژه‌های گردشگری از وظایف دولت است و ما تلاش می‌کنیم با تامین اعتبار از محل منابع استانی و ملی، همه پروژه‌های گردشگری استان را در اولویت اجرای زیرساخت‌ها قرار دهیم.

جباری با اشاره به اینکه تامین زیرساخت‌ها، پرداخت تسهیلات و تسریع روند صدور مجوزها از جمله حمایت‌های دولتی از سرمایه‌گذاران است، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۰ پروژه گردشگری در سطح استان در مرحله اجرا قرار دارند که به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها در کنار تاسیسات گردشگری و مراکز اقامتی موجود می‌تواند اردبیل را از لحاظ زیرساخت‌های گردشگری به یکی از قطب‌های اصلی کشور تبدیل کند.

کد مطلب 6987809

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