بررسی اقدامات و مسائل مدیریتی بخش عنبران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کنعان‌پور در این بازدید با اشاره به جایگاه بخشداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در سطح بخش، اظهار کرد: بخشدار باید با اشراف بر مسائل و ظرفیت‌های منطقه، در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند و با راهبری، هماهنگی و پیگیری مستمر امور، زمینه اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را فراهم سازد.

وی افزود: فرآیند ارزیابی عملکرد فرمانداران و بخشداران استان با حضور کارشناسان اداره‌کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در حال انجام است و در این چارچوب، اقدامات و فعالیت‌های مجموعه‌های مدیریتی و اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ادامه این بازدید، گیسو حسینی، بخشدار عنبران شهرستان نمین، گزارشی از آخرین وضعیت بخش، اقدامات انجام‌شده و مسائل و موضوعات حوزه‌های مختلف مدیریتی و اجرایی منطقه ارائه کرد.

گفتنی است این ارزیابی‌ها با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود و ارتقای عملکرد مجموعه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به مردم انجام می‌شود.