کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق»، با حضور علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ منطقه برگزار شد.

کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق» با هدف ثبت و معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه تدوین شده است؛ اقدامی در راستای حفظ بخشی از هویت تاریخی منطقه و انتقال داشته‌های فرهنگی آن به نسل‌های آینده.

در بخش پایانی مراسم، مجید حبیبی، نویسنده کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق»، توضیحاتی درباره روند گردآوری مطالب، تألیف و چاپ این اثر ارائه کرد و به فرایند شکل‌گیری کتاب پرداخت.