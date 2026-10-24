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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق» رونمایی شد

کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق» رونمایی شد

ازنا - آیین رونمایی از کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق» در شهرستان ازنا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق»، با حضور علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ منطقه برگزار شد.

کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق» با هدف ثبت و معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی این منطقه تدوین شده است؛ اقدامی در راستای حفظ بخشی از هویت تاریخی منطقه و انتقال داشته‌های فرهنگی آن به نسل‌های آینده.

در بخش پایانی مراسم، مجید حبیبی، نویسنده کتاب «دیار ماندگار؛ تاریخ ازنا و جاپلق»، توضیحاتی درباره روند گردآوری مطالب، تألیف و چاپ این اثر ارائه کرد و به فرایند شکل‌گیری کتاب پرداخت.

کد مطلب 6987826

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