به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کاریکاتور «واگویه‌های مرد عینکی» مجموعه‌ای از آثار وحید کشاورز، هنرآموز و دانش‌آموخته ممتاز کارشناسی گرافیک، است که در نگارخانه استاد آریانپور اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا گشایش یافت.

۲۵ اثر با مضامین اجتماعی و فلسفی

این نمایشگاه شامل ۲۵ اثر با رویکردی مفهومی و با مضامین اجتماعی، روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی است که در قالب زبان تصویری کاریکاتور، دغدغه‌های انسان معاصر و مسائل و تناقض‌های اجتماعی را به تصویر می‌کشد.

آثار این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت طنز و بیان تصویری، زمینه‌ای برای تأمل درباره مسائل فردی و اجتماعی و نگاه دوباره به پیچیدگی‌های زندگی انسان معاصر فراهم می‌کنند.

حضور هنرمند ازنایی در جشنواره‌های بین‌المللی

وحید کشاورز، هنرمند این مجموعه، پیش از این نیز در جشنواره‌های بین‌المللی کاریکاتور در کشورهای ترکیه، مقدونیه، فیلیپین و اوکراین حضور داشته و تجربه فعالیت در عرصه بین‌المللی این هنر را در کارنامه خود ثبت کرده است.

آیین افتتاح این نمایشگاه با حضور محمد لک، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا، صالحی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان، فرزین، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استاد مهدوی، مسئول انجمن خوشنویسان، و جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان برگزار شد.

نمایشگاه تا هفتم آبان میزبان علاقه‌مندان است

نمایشگاه «واگویه‌های مرد عینکی» تا هفتم آبان‌ماه در نگارخانه مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرستان ازنا برپاست و علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی و کاریکاتور می‌توانند از آثار این مجموعه بازدید کنند.

این نمایشگاه فرصتی برای آشنایی با نگاه هنری وحید کشاورز و روایت‌های تصویری او از انسان و جامعه است؛ روایتی که با تکیه بر طنز و کاریکاتور، به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و تأملات اجتماعی و فلسفی می‌پردازد.