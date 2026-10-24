به گزارش خبرنگار مهر، احمد خداوردی پیش از ظهر شنبه در آیین آغاز رسمی سرشماری ثبتی‌مبنای نفوس و مسکن در استان، در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت صحت‌سنجی اطلاعات جمعیتی، گفت: آنچه در این مرحله اهمیت دارد، دستیابی به اطلاعات دقیق و قابل اتکاست و امیدواریم با همکاری شهروندان و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه‌های مربوطه، بتوانیم به آمار واقعی و نزدیک به برآوردهای انجام‌شده دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به نقش اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مختلف در اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا تصریح کرد: دقت اطلاعات موجود در سامانه‌ها از مهم‌ترین الزامات این طرح است و اطلاعات صحیح می‌تواند در این دوره و دوره‌های آینده، زمینه استفاده از داده‌های دقیق‌تر را برای سرشماری‌ها و آمارگیری‌های موردی فراهم کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با درخواست از شهروندان برای همکاری در این زمینه گفت: از همشهریان انتظار داریم اطلاعات خود را بر اساس پیامک‌های ارسالی و راهنمایی‌های اعلام‌شده، به‌صورت دقیق بررسی و تکمیل کنند. همچنین در مواردی که برای صحت‌سنجی اطلاعات مراجعه حضوری انجام می‌شود، ارائه اطلاعات واقعی و صحیح از سوی خانوارها اهمیت زیادی دارد.

وی درباره اطلاعات مورد نیاز در فرایند سرشماری توضیح داد: اطلاعات مربوط به مسکن، از جمله سال ساخت و ویژگی‌های آن، مشخصات سرپرست خانوار و اعضای خانواده، مدت حضور و سکونت در استان، وضعیت اشتغال و برخی ویژگی‌های جمعیتی از جمله اطلاعاتی است که در این فرایند مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین اطلاعات مربوط به معلولیت نیز در بخش مربوطه جمع‌آوری می‌شود.

خداوردی ادامه داد: پرسش‌های این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که شهروندان بتوانند به‌سادگی به آن‌ها پاسخ دهند. در این فرایند، هدف جمع‌آوری اطلاعات کلی و ضروری درباره افراد، خانوارها و واحدهای مسکونی است تا بتوان بر اساس آن‌ها، ویژگی‌های جمعیتی و وضعیت سکونت خانوارها را بررسی و تحلیل کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به زمان‌بندی اعلام نتایج خاطرنشان کرد: اطلاعات سرشماری ثبتی‌مبنا با سرعت بیشتری جمع‌بندی خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود نتایج این طرح پس از تجمیع اطلاعات مربوط به اتباع، در اسفندماه در اختیار عموم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت استان زنجان حدود ۹۶۰ هزار نفر بود و برآوردهای فعلی نشان می‌دهد جمعیت استان به یک میلیون و ۱۲۰ تا یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر برسد، افزود: نتایج در سطوح مختلف و با هدف بهره‌برداری عمومی و برنامه‌ریزی منتشر خواهد شد. در مرحله نخست، اطلاعات و شاخص‌های جمعیتی اعلام می‌شود و سپس سایر ویژگی‌های جمعیتی، خانوارها و مسکن نیز در قالب نتایج آماری ارائه خواهد شد.

خداوردی با اشاره به اهمیت این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: داده‌های حاصل از سرشماری می‌تواند مبنای مناسبی برای شناخت دقیق‌تر وضعیت جمعیت و خانوارها و همچنین برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای استان باشد.

جمع‌آوری اطلاعات اتباع در چارچوب برنامه وزارت کشور

وی به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به اتباع اشاره کرد و گفت: اطلاعات اتباع نیز در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و تحت نظارت وزارت کشور جمع‌آوری می‌شود تا در کنار داده‌های سرشماری، در برآورد و جمع‌بندی نهایی اطلاعات جمعیتی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان توضیح داد: در این زمینه، اطلاعات اتباع دارای ثبت رسمی از طریق سامانه‌ها و اطلاعات دستگاه‌های مسئول، از جمله نیروی انتظامی، قابل پیگیری است. در خصوص اتباع فاقد ثبت رسمی نیز برنامه‌ریزی و اقدامات مربوطه از سوی وزارت کشور انجام خواهد شد.

خداوردی تأکید کرد: اطلاعات مربوط به اتباع نیز در فرایند جمع‌بندی نهایی مورد توجه قرار می‌گیرد تا برآوردهای جمعیتی با دقت بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت شهروندان در تکمیل و اصلاح اطلاعات آماری اظهار کرد: هرچه اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها دقیق‌تر و همکاری مردم در فرایند صحت‌سنجی بیشتر باشد، امکان دستیابی به آمار قابل اتکاتر فراهم می‌شود؛ موضوعی که در نهایت به بهبود کیفیت برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با جمعیت، مسکن و وضعیت خانوارها در استان زنجان کمک خواهد کرد.