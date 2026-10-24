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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در همدان

آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در همدان

همدان-رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان از آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از اول آبان ماه خبر داد و گفت: این طرح به مدت یک ماه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی وفایی ظهر شنبه در جلسه سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان همدان اظهار کرد: این دوره از سرشماری به صورت ترکیبی و با حرکت به سمت روش ثبتی مبنا اجرا می‌شود به طوری که اطلاعات سامانه‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی مبنای اصلی کار قرار گرفته و مرکز آمار ایران آن‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند.

وی افزود: برای پوشش خلاهای اطلاعاتی و صحت سنجی داده‌های موجود در سامانه‌ها بخشی از جمعیت نیز به صورت نمونه‌ای و با مراجعه میدانی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به جزئیات اجرای میدانی این طرح گفت: در این مرحله اطلاعات ۲۶ هزار و ۵۰۰ خانوار شامل ۱۶ هزار و ۱۰۰ خانوار شهری و ۱۰ هزار و ۴۰۰ خانوار روستایی جمع‌آوری می‌شود.

وفایی با بیان اینکه ۶۰ آمارگیر آموزش دیده با تجهیزات کامل از جمله تبلت و ۴۵ دستگاه خودرو در این طرح مشارکت دارند، تصریح کرد: نقشه‌های آماری تهیه شده و تیم‌های اجرایی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: برای تعدادی از شهروندان پیامک ارسال می‌شود تا اطلاعات خود را از طریق سامانه مربوط ثبت کنند و اینترنت رایگان نیز به عنوان پاداش برای آن‌ها در نظر گرفته شده است و خطوط تلفنی ۴۰۰۲۰ و ۴۰۰۲۱ برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ستادهای سرشماری در فرمانداری‌ها آماده خدمت رسانی به شهروندان هستند.

وفایی با اشاره به ویژگی مکان محور بودن سرشماری امسال و اهمیت کدپستی بیان کرد: امیدوارم نتایج اولیه این طرح ظرف یک ماه پس از پایان اجرا و نتایج نهایی تا پایان سال جاری منتشر شود.

کد مطلب 6987958

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