صعود ۴۰۰ کوهنورد به قله «بزد» تربت جام

محمود جامی الاحمدی‌، رئیس هیئت کوهنوردی تربت جام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در همایش سراسری استانی صعود به قله بزد شهرستان تربت جام کوهنوردان با هدف توسعه ورزش همگانی، ترویج فرهنگ کوهنوردی و ارتقای نشاط اجتماعی، مسیر صعود به قله بزد را پیمودند.

رئیس هیئت کوهنوردی تربت جام گفت: این برنامه همچنین فرصتی برای تعامل کوهنوردان، شناسایی استعدادهای ورزشی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان تربت جام فراهم کرد.

وی افزود: ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و رعایت اصول ایمنی در کوهنوردی، از دیگر محورهای این برنامه بود.