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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

صعود ۴۰۰ کوهنورد به قله «بزد» تربت جام

صعود ۴۰۰ کوهنورد به قله «بزد» تربت جام

تربت جام- همایش سراسری استانی صعود به قله بزد شهرستان تربت جام با حضور ۴۰۰ کوهنورد برگزار شد.

محمود جامی الاحمدی‌، رئیس هیئت کوهنوردی تربت جام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در همایش سراسری استانی صعود به قله بزد شهرستان تربت جام کوهنوردان با هدف توسعه ورزش همگانی، ترویج فرهنگ کوهنوردی و ارتقای نشاط اجتماعی، مسیر صعود به قله بزد را پیمودند.

رئیس هیئت کوهنوردی تربت جام گفت: این برنامه همچنین فرصتی برای تعامل کوهنوردان، شناسایی استعدادهای ورزشی و معرفی ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان تربت جام فراهم کرد.

وی افزود: ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و رعایت اصول ایمنی در کوهنوردی، از دیگر محورهای این برنامه بود.

کد مطلب 6987907

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