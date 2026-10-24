به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در حاشیه مراسم وبیناری آغاز رسمی سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت، سرشماری نفوس و مسکن که پیش از این هر پنج سال یک‌بار انجام می‌شد، از این پس در دوره‌های ۱۰ ساله اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به تفاوت شیوه اجرای سرشماری امسال با دوره‌های گذشته افزود: در روش جدید، مراجعه حضوری به تمام منازل در دستور کار نیست و آمارگیران به‌صورت مستقیم به حدود ۳۰ درصد جمعیت هر استان مراجعه می‌کنند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: بخش عمده این مراجعات با هدف تکمیل اطلاعات ثبت‌شده و رفع نواقص احتمالی انجام می‌شود.

هاشمی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره نحوه اجرای این طرح بیان کرد: آمارگیران با کارت شناسایی معتبر و مشخصات هویتی مشخص به منازل مراجعه می‌کنند و آگاهی مردم از شیوه اجرای سرشماری می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تسهیل جمع‌آوری اطلاعات کمک کند.

وی از شهروندان خواست با عوامل اجرایی سرشماری همکاری کنند و گفت: فرمانداران، بخشداران و دهیاران در شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاها آمادگی لازم را برای همکاری با آمارگیران دارند تا سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ با هماهنگی و دقت لازم اجرا شود.

هاشمی بیان کرد: همراهی مردم در ارائه اطلاعات مورد نیاز، نقش مهمی در دستیابی به داده‌های دقیق و قابل اتکا دارد و نتایج این سرشماری مبنای برنامه‌ریزی‌های آینده در حوزه‌های مختلف خواهد بود.