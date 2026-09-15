گجت چسبنده دردهای مزمن را با موبایل کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، این وصله هنگامیکه به پوست می چسبد، درد را از طریق تحریک الکتریکی تعدیل می کند و همچنین می توان آن را از فواصل دور دست مانند مسافت بین آمریکا و کره جنوبی به وسیله موبایل کنترل کرد.

طی تحقیقی مشترک به رهبری جا وونگ جئونگ از دانشکده مهندسی الکترونیک در انستیتو KIAST کره جنوبی و سانگون لی از انستیو طب شرقی کره جنوبی یک گجت پوشیدنی ابداع شده که ریزسوزن های بی سیم درمانی الکتریکی را با فناوری کنترل از راه دور اینترنت اشیا ترکیب می کند.

یک ویژگی کلیدی آن است که یک دستگاه کوچک متصل به پوست تحریک الکتریکی پایدار، قابلیت کنترل از راه دور مبتنی بر موبایل و تحریک خود را براساس وضعیت فیزیولوژیکی بدن یکپارچه می کند. پس از تایید ایمنی و کارآمدی این گجت با حضور بیماران واقعی، می توان آن را برای مدیریت شخصی سازی شده درد در خانه یا زندگی روزمره به کار گرفت.

نیاز به چنین رویکردی با مدیریت درد مزمن مرتبط است. مسکن ها به طور گسترده برای درمان دردهای مزمن به کار می روند اما مصرف طولانی مدتی داروها نگرانی درباره عوارض جانبی و وابستگی به آن را در پی دارد.

درهمین راستا محققان یک الکترود ریز سوزن چسب دار و رسانا که نسبت به دما واکنش می دهد را ابداع کردند. از آنجا که ریز سوزن ها به لایه شاخی مقاوم پوست نفوذ می کنند، گجت می تواند تحریک الکتریکی پایدار فراهم کند و همزمان تاثیرگذاری عرق و سلول های مرده پوست را کاهش دهد. این تیم الکترود را با یک لایه هیدروژل رسانان پوشاندند تا جریان الکتریسته به جای تمرکز در نوک سوزن ها، گسترده شود.

الکترود مذکور علاوه بر بهبود عملکرد الکتریکی همراه یک مکانیسم ایمنی گرمایشی داخلی ساخته شده است. هنگامیکه دمای پوست به طور غیرطبیعی بالا می رود، چسب الکترود ضعیف می شود و به طور خودکار از پوست جدا می شود. همین امر ریسک سوختگی پوست که حین تحریک الکتریکی رخ می دهد را کمتر می کند.

محققان در کنار این موارد دستگاه را با یک سیستم مدیریت از راه دور مبتنی بر اینترنت اشیا یکپارچه کردند. موسسه تهیه کننده خدمات درمانی با استفاده از یک موبایل و سرور ابر رایانشی می تواند مدت زمان فعالیت دستگاه و تحریک الکتریکی را حتی در حالتی با بیمار فاصله وجود دارد، در لحظه یا براساس یک برنامه ریزی کنترل کند.

محققان تایید کردند این دستگاه را می توان در مسافت های دوردست و حتی از فاصله میان کره جنوبی و آمریکا نیز به کار برد.