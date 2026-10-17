گجت پوشیدنی محافظ ضد پهپاد سربازان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این ابزار که «وینگمن اج» نام گرفته امکان محافظت فردی برای سربازان به طور فردی فراهم می کند.

پهپادها به یکی از بازیکنان اصلی حلقه های نظامی تبدیل شده اند. البته آنهادر تمام سطوح طیف جنگی ا به عنوان یک تهدیدبه شمار می‌روند، از جمله برای سربازان پیاده‌نظامی که هدف حمله پهپادهایی قرار می‌گیرند که در واقع چیزی جز نارنجک‌های پرنده نیستند.

مای دفنس برای مقابله با این پهپادها یک جعبه الکترونیک ابداع کرده که به سادگی می توان آن را پوشید. وزن این گجت فقط ۹۷۵ گرم است و در فرضیه ابزاری کارآمد برای میدان جنگ به حساب می آید، هرچند بسیاری از سربازان پیاده‌نظام احتمالا با این توصیف مخالف‌اند، زیرا با در نظر گرفتن وزن معمول تجهیزات همراه یک سرباز پیاده‌نظام در میدان نبرد، تقریبا یک کیلوگرم وزن اضافی به‌هیچ‌وجه ناچیز محسوب نمی‌شود.

یکی از نقاط ضعف پهپادها به خصوص نمونه های کوچک تر آن است که به سیگنال های رادیویی متکی هستند که برای کنترل، برقراری ارتباط، وای فای، انتقال ویدئوهای آنالوگ و دیگر فعالیت ها باید فرستاد و دریافت کرد. وینگمن اج با استفاده از یک گیرنده رادیویی که به سیستم دسته بندی مبتنی بر هوش مصنوعی متصل شده، باندهای مختلف امواج از ۲۰۰ مگا هرتز تا شش گیگاهرتز را بررسی می کند. اگر سیگنالی ردیابی شود، پس از تحلیل با سیگنال های پهپادی شناخته شده، مقایسه می شود.

از آنجا که این واحد سیستم دستور و کنترل به طور شبکه ای متصل شده، می تواند به سرعت باتهدیدهای جدید و سیگنال های ناشناخته خود را سازگار کند. هنگامیکه سیگنالی تایید می شود، کاربر این گجت هشداری به شکل صوتی، نوری، ارتعاشی یا با استفاده از نمایشگر دریاف می کند. علاوه برآن وینگمن اج با سیستم های دیگر شرکت سازنده همخوان است.