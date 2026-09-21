به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «بورسیه» به تهیه‌کنندگی کامران حجازی قرارداد اکران خود را در سرگروه پردیس سینمایی ملت به ثبت رسانده و اکنون مراحل برنامه‌ریزی نمایش عمومی و تبلیغات برای اکران را پشت سر می‌گذارد تا از اوایل آبان‌ روی پرده سینماها برود.

«بورسیه» به نویسندگی و کارگردانی برزو نیک‌نژاد ساخته شده است.

امیر جعفری همراه با جواد عزتی یکی از نقش‌های اصلی «بورسیه» را ایفا کرده است. این ۲ بازیگر پیش از این نیز در فیلم‌های «زاپاس» و «اکسیدان» در کنار یکدیگر حضور داشته‌اند.

پخش سینمایی «بورسیه» برعهده شهر فرنگ است.