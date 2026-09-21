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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

کمدی اکشن «بورسیه» آبان‌ روی پرده سینماها می‌رود

کمدی اکشن «بورسیه» آبان‌ روی پرده سینماها می‌رود

با صدور پروانه نمایش فیلم سینمایی «بورسیه» به نویسندگی و کارگردانی برزو نیک‌نژاد، برنامه‌ریزی برای اکران این کمدی اکشن در اوایل آبان‌ آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «بورسیه» به تهیه‌کنندگی کامران حجازی قرارداد اکران خود را در سرگروه پردیس سینمایی ملت به ثبت رسانده و اکنون مراحل برنامه‌ریزی نمایش عمومی و تبلیغات برای اکران را پشت سر می‌گذارد تا از اوایل آبان‌ روی پرده سینماها برود.

«بورسیه» به نویسندگی و کارگردانی برزو نیک‌نژاد ساخته شده است.

امیر جعفری همراه با جواد عزتی یکی از نقش‌های اصلی «بورسیه» را ایفا کرده است. این ۲ بازیگر پیش از این نیز در فیلم‌های «زاپاس» و «اکسیدان» در کنار یکدیگر حضور داشته‌اند.

پخش سینمایی «بورسیه» برعهده شهر فرنگ است.

کد مطلب 6954089
عطیه موذن

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