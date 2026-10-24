شیرافکن: حل مشکلات فعالان دریایی با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شیرافکن در نشست مشترک با شرکت‌های کارگزاری برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه دریایی در قالب طرح ملی «با هم برای ایران» اظهار داشت: گفت‌وگو و همکاری در شرایط دشوار، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و فعالان این حوزه می‌توانند با همدلی و انعطاف، بخشی از مشکلات یکدیگر را برطرف کنند.

وی افزود: نشست‌های مشترک با فعالان و تشکل‌های مدنی این فرصت را فراهم می‌کند که مسائل فراتر از ثبت درخواست بررسی شود و روند پیگیری تا حل مشکل ادامه یابد. حل هر مسئله می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی به مدیران و دستگاه‌های اجرایی را افزایش دهد.

مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر با تأکید بر ضرورت گسترش این نشست‌ها یادآور شد: اقتصاد دریامحور در استان بوشهر بعنوان یک فرصت راهبردی، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و جلسات آینده باید با حضور دیگر کارآفرینان، شرکت‌های دانش بنیان، سرمایه‌گذاران و فعالان علاقه‌مند به حوزه دریایی برگزار شود تا زمینه طرح ایده‌ها و همکاری‌های تازه فراهم شود.

وی حفظ و تثبیت اشتغال را از اولویت‌های مهم شرکت‌ها دانست و ادامه داد: در شرایط کنونی، بهره‌گیری از توان مدیریتی برای حفظ فرصت‌های شغلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

شیرافکن با اشاره به ظرفیت شرکت‌های فعال در بندر بوشهر، بر بررسی زمینه‌های همکاری با این شرکت‌ها تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد این نشست آغاز روندی برای همکاری و حل مسائل موجود باشد.

مقرر شد مشکلات مطرح شده در این نشست، توسط اداره کل بنادر و دریانوردی پیگیری و سایر موضوعات مطرح شده بین‌دستگاهی نیز در نشست‌های بعدی با سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی، بررسی و نتیجه مصوبات اعلام شود.