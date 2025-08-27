ملاقات عمومی استاندار بوشهر در شهرستان عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه در حاشیه این ملاقات عمومی اظهار داشت: دیدارهای چهره به چهره در راستای شناخت ملموس‌تر مشکلات مردم، برنامه‌ریزی شده که با هماهنگی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر در شهرستان‌های مختلف برپا می‌شود.

استاندار بوشهر تصریح کرد: پس از مطرح شدن مشکل، بلافاصله پیگیری و اقدامات اداری لازم برای رفع مشکلات مردمی آغاز می‌شود.

وی اضافه کرد: دفتر بازرسی نیز به طور مستمر و تا حصول نتیجه، مفاد ملاقات‌های عمومی را پیگیری می‌کند.

مدیرکل بازرسی، حقوقی، مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی استانداری بوشهر نیز بیان کرد: امروز شهروندان عسلویه، مشکلات خود را بدون واسطه با استاندار بوشهر مطرح کردند و ایشان با حوصله به این دغدغه‌ها پاسخ داد.

مسعود شیرافکن افزود: مسائل و مشکلات ملاقات عمومی در عسلویه در حوزه‌های ورزشی، تعاونی مسکن فرهنگیان، راه روستایی، آموزش، امور بانوان، حوزه اجتماعی و …مطرح شد.

شیرافکن ابراز کرد: برنامه ملاقات عمومی و چهره به چهره در سفرهای شهرستانی استاندار بوشهر برای هفته دولت برنامه‌ریزی شده است.