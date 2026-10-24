آزمون بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ۸ آبان ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره آزمون بسندگی زبان فارسی (پارسیک) ویژه دانشجویان بین‌الملل در سال ۱۴۰۵ در روز جمعه به تاریخ هشتم آبان ماه سال ۱۴۰۵ شمسی، برابر با ۳۰ اکتبر سال ۲۰۲۶ میلادی (در داخل کشور شامل شهرهای: تهران، مشهد و کرمانشاه و خارج از کشور در کشور عراق (شهر بغداد) (در نوبت‌های صبح و بعدازظهر) برگزار خواهد شد.

کارت‌ شرکت در آزمون متقاضیان‌ این آزمون‌ بر اساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و متقاضیان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی باید مطابق بند «ب» همین اطلاعیه اقدام کنند.

آدرس محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده است.

لازم به توضیح است، این آزمون در حوزه های داخل و خارج از کشور به روش مبتنی بر کاغذ برگزار خواهد شد.

زمان شروع ‌آزمون به شرح ذیل است:

۱- آزمون در حوزه‌های داخل و خارج از کشور (به وقت ایران)، نوبت صبح در ساعت ۸:۳۰ ‌و نوبت بعدازظهر در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت ایران شروع خواهد شد.

الف) نحوه‌ و زمان پرینت راهنما و کارت شرکت در آزمون

کارت‌های‌ شرکت در آزمون‌ متقاضیان به همراه راهنمای شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۵ آبان تا روز پنج‌شنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ برای مشاهده و پرینت بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به تارنمای مذکور مراجعه کرده و با وارد کردن شماره سریال کارت اعتباری ثبت‌نام (۱۲ رقمی) و یا شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و شماره گذرنامه، یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

راهنمای شرکت در آزمون حاوی شرایط و ضوابط آزمون و همچنین اطلاعات مربوط به تعداد دفترچه‌های سؤال و پاسخنامه و مدت پاسخ‌گویی به آنها است.

متقاضیان حوزۀ‌ خارج از کشور (کشور عراق – شهر بغداد) لازم است برای دریافت کارت شرکت در آزمون خود در روز پنج‌شنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ به آدرس مندرج در جدول شماره ۲ بند «ب» این اطلاعیه مراجعه کنند.

ب) رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

چنانچه متقاضیان مغایرتی در اطلاعات ثبت‌نامی خود با مندرجات کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند باید موارد اصلاحی را حداکثر تا تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۵ از طریق سیستم پاسخ‌گویی به نشانی: https://request.sanjesh.org ارسال کنند.

همچنین درصورت وجود مغایرت در عکس روی کارت لازم است با همراه داشتن دو قطعه عکس در صبح روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ و قبل از برگزاری آزمون، به مسئول برگزاری این آزمون (با توجه به جدول ذیل) مراجعه کنند تا نسبت به بررسی موضوع اقدام شود.

یادآوری مهم: متقاضیان حوزه‌های داخل کشور که شماره پرونده و کدپیگیری ثبت‌نام خود را فراموش کرده‌اند، می‌توانند برای دریافت شماره پرونده با شماره تلفن ۳۶۲۷۰۰۹۴ با پیش شماره ۰۲۶ تماس حاصل کنند.

متقاضیان حوزه های داخل کشور در صورتی که مشکلی در پرینت کارت خود مشاهده کردند، برای پیگیری لازم است با شماره تلفن ۳۶۲۷۰۰۹۴ با پیش شماره ۰۲۶ تماس حاصل کنند. متقاضیان حوزه‌های خارج از کشور لازم است، برای رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون خود در روز پنج‌شنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ به آدرس مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه کنند.

جدول شماره ۱ - استان، شهر و کشور محل برگزاری آزمون

استان تهران. شهر تهران: همۀ متقاضیان استان تهران

استان خراسان رضوی. شهر مشهد: همۀ متقاضیان استان خراسان رضوی

استان کرمانشاه. شهر کرمانشاه: همه متقاضیان استان کرمانشاه

کشور عراق. شهر بغداد: همۀ متقاضیان عراق -

جدول شماره ۲ - آدرس محل رفع نقص کارت و برگزاری آزمون متقاضیان خارج از کشور

شهر بغداد- شهر مقدس کاظمین- نزدیک دروازه شمالی بغداد- پردیس بین الملل دانشگاه تهران در بغداد