پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی مراکز درمانی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت اظهار کرد: توسعه پوشش بیمه‌ای، تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی، کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان و حرکت به سمت الکترونیکی‌شدن خدمات، از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های بیمه سلامت است.

وی با اشاره به کارهای انجام‌شده در خصوص توسعه پوشش بیمه‌ای اظهار کرد: امکان بهره‌مندی همه مردم از خدمات بیمه‌ای بدون نیاز به دفترچه‌های کاغذی، یکی از تغییرات مهم در ارائه خدمات بیمه سلامت است.

اربابی گفت: بخش قابل توجهی از فرآیندهای بیمه‌ای و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود و توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت، تسهیل امور اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: الکترونیکی‌شدن فرآیندها امکان دسترسی بهتر به اطلاعات بیمه‌شدگان، بررسی دقیق‌تر خدمات ارائه‌شده و استفاده از ظرفیت تحلیل داده‌ها را فراهم می‌کند. همچنین تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند در شناسایی نیازهای واقعی، مدیریت منابع و افزایش کارایی نظام بیمه‌ای بسیار تأثیرگذار باشد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع محدود سازمان گفت: شناسایی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از پرداخت‌های غیرواقعی، از جمله اهداف اصلی این اقدامات است.

اربابی همچنین از پیگیری الکترونیکی‌شدن مدارک پزشکی در بخش‌های سرپایی و بستری خبر داد و افزود: اجرای این فرآیند می‌تواند به کاهش مصرف کاغذ، بهبود مدیریت اطلاعات، کاهش هزینه‌های اجرایی و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به اسناد پزشکی کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر خدمات ارائه‌شده در مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت یادآور شد: نظارت بر عملکرد مراکز درمانی از طریق بازدیدهای حضوری و بررسی‌های الکترونیکی انجام می‌شود و ثبت اطلاعات در سامانه‌ها امکان بررسی الگوی مراجعات، نوع خدمات دریافتی و برخی شاخص‌های مرتبط با ارائه خدمات را فراهم می‌کند. این روش در شناسایی موارد غیرقانونی و رسیدگی به تخلفات احتمالی تأثیرگذار است.

وی با بیان لزوم همکاری مراکز درمانی در اجرای ضوابط بیمه‌ای اظهار کرد: هدف از نظارت، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از منابع بیمه و اطمینان از هزینه‌کرد درست اعتبارات در مسیر درمان بیمه‌شدگان است.

پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی

وی همچنین با اشاره به پرداخت مطالبات مراکز درمانی در سال ۱۴۰۵ گفت: در این سال، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مؤسسات و مراکز طرف قرارداد پرداخت شده که نزدیک به ۵۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

اربابی افزود: پیگیری‌های لازم برای به‌روزرسانی پرداخت‌ها و تسهیل فعالیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی در حال انجام است.

پوشش ۲۵ هزار و ۷۰۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج

اربابی با اشاره به اقدامات حمایتی بیمه سلامت در حوزه بیماران خاص و صعب‌العلاج، گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار و ۷۰۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج در خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و در سال جاری هم برای ۶۰۰ بیمار جدید در این حوزه پرونده تشکیل شده است.

به گفته وی، حمایت از این بیماران و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی و دارویی، از جمله محورهای مهم فعالیت بیمه سلامت است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در ادامه بر کاهش مراجعات غیرضروری بیماران برای دریافت داروهای خاص تأکید کرد و افزود: تسهیل فرآیندهای مرتبط با دریافت دارو و خدمات درمانی می‌تواند از مشکلات بیماران و خانواده‌های آنان بکاهد.

کمک ۳ میلیارد تومانی خیران برای بیمه یک‌هزار و ۶۰۰ نفر در قاین

اربابی با اشاره به نقش خیران در گسترش پوشش بیمه‌ای اظهار کرد: در قاین، با مشارکت خیران و اختصاص حدود ۳ میلیارد تومان، هزینه بیمه حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر از بیمه‌شدگان دهک ششم تأمین شد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به سازوکارهای پوشش بیمه‌ای بر اساس دهک‌بندی درآمدی یادآور شد: میزان مشارکت افراد در پرداخت حق بیمه بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط تعیین می‌شود و برای گروه‌های مختلف، حمایت‌ها و تخفیف‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است.

اربابی همچنین با اشاره به اهداف بیمه سلامت در حوزه درمان گفت: جهت‌گیری اصلی فعالیت‌های این سازمان، ارتقای سطح سلامت جامعه، بهبود دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی و کاهش هزینه‌های پرداختی مردم است و با وجود محدودیت منابع و چالش‌های موجود، تلاش می‌شود از ظرفیت‌های قانونی، سامانه‌های الکترونیکی، نظارت مستمر و همکاری مراکز درمانی برای بهبود فرآیند ارائه خدمات بهره گرفته شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در پایان بر تداوم برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، مدیریت بهینه منابع و پیگیری مطالبات مراکز طرف قرارداد تأکید کرد.