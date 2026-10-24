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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی مراکز درمانی خراسان جنوبی

پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی مراکز درمانی خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی از پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت اظهار کرد: توسعه پوشش بیمه‌ای، تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی، کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان و حرکت به سمت الکترونیکی‌شدن خدمات، از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های بیمه سلامت است.

وی با اشاره به کارهای انجام‌شده در خصوص توسعه پوشش بیمه‌ای اظهار کرد: امکان بهره‌مندی همه مردم از خدمات بیمه‌ای بدون نیاز به دفترچه‌های کاغذی، یکی از تغییرات مهم در ارائه خدمات بیمه سلامت است.

اربابی گفت: بخش قابل توجهی از فرآیندهای بیمه‌ای و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان از طریق سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود و توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت، تسهیل امور اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود.

وی خاطرنشان کرد: الکترونیکی‌شدن فرآیندها امکان دسترسی بهتر به اطلاعات بیمه‌شدگان، بررسی دقیق‌تر خدمات ارائه‌شده و استفاده از ظرفیت تحلیل داده‌ها را فراهم می‌کند. همچنین تحلیل اطلاعات با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌تواند در شناسایی نیازهای واقعی، مدیریت منابع و افزایش کارایی نظام بیمه‌ای بسیار تأثیرگذار باشد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع محدود سازمان گفت: شناسایی و کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از پرداخت‌های غیرواقعی، از جمله اهداف اصلی این اقدامات است.

اربابی همچنین از پیگیری الکترونیکی‌شدن مدارک پزشکی در بخش‌های سرپایی و بستری خبر داد و افزود: اجرای این فرآیند می‌تواند به کاهش مصرف کاغذ، بهبود مدیریت اطلاعات، کاهش هزینه‌های اجرایی و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به اسناد پزشکی کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر خدمات ارائه‌شده در مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت یادآور شد: نظارت بر عملکرد مراکز درمانی از طریق بازدیدهای حضوری و بررسی‌های الکترونیکی انجام می‌شود و ثبت اطلاعات در سامانه‌ها امکان بررسی الگوی مراجعات، نوع خدمات دریافتی و برخی شاخص‌های مرتبط با ارائه خدمات را فراهم می‌کند. این روش در شناسایی موارد غیرقانونی و رسیدگی به تخلفات احتمالی تأثیرگذار است.

وی با بیان لزوم همکاری مراکز درمانی در اجرای ضوابط بیمه‌ای اظهار کرد: هدف از نظارت، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از منابع بیمه و اطمینان از هزینه‌کرد درست اعتبارات در مسیر درمان بیمه‌شدگان است.

پرداخت ۷۰۰ میلیارد تومان به مراکز درمانی

وی همچنین با اشاره به پرداخت مطالبات مراکز درمانی در سال ۱۴۰۵ گفت: در این سال، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مؤسسات و مراکز طرف قرارداد پرداخت شده که نزدیک به ۵۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به دانشگاه علوم پزشکی بوده است.

اربابی افزود: پیگیری‌های لازم برای به‌روزرسانی پرداخت‌ها و تسهیل فعالیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی در حال انجام است.

پوشش ۲۵ هزار و ۷۰۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج

اربابی با اشاره به اقدامات حمایتی بیمه سلامت در حوزه بیماران خاص و صعب‌العلاج، گفت: در حال حاضر ۲۵ هزار و ۷۰۰ بیمار خاص و صعب‌العلاج در خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و در سال جاری هم برای ۶۰۰ بیمار جدید در این حوزه پرونده تشکیل شده است.

به گفته وی، حمایت از این بیماران و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی و دارویی، از جمله محورهای مهم فعالیت بیمه سلامت است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در ادامه بر کاهش مراجعات غیرضروری بیماران برای دریافت داروهای خاص تأکید کرد و افزود: تسهیل فرآیندهای مرتبط با دریافت دارو و خدمات درمانی می‌تواند از مشکلات بیماران و خانواده‌های آنان بکاهد.

کمک ۳ میلیارد تومانی خیران برای بیمه یک‌هزار و ۶۰۰ نفر در قاین

اربابی با اشاره به نقش خیران در گسترش پوشش بیمه‌ای اظهار کرد: در قاین، با مشارکت خیران و اختصاص حدود ۳ میلیارد تومان، هزینه بیمه حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر از بیمه‌شدگان دهک ششم تأمین شد.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به سازوکارهای پوشش بیمه‌ای بر اساس دهک‌بندی درآمدی یادآور شد: میزان مشارکت افراد در پرداخت حق بیمه بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط تعیین می‌شود و برای گروه‌های مختلف، حمایت‌ها و تخفیف‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است.

اربابی همچنین با اشاره به اهداف بیمه سلامت در حوزه درمان گفت: جهت‌گیری اصلی فعالیت‌های این سازمان، ارتقای سطح سلامت جامعه، بهبود دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات درمانی و کاهش هزینه‌های پرداختی مردم است و با وجود محدودیت منابع و چالش‌های موجود، تلاش می‌شود از ظرفیت‌های قانونی، سامانه‌های الکترونیکی، نظارت مستمر و همکاری مراکز درمانی برای بهبود فرآیند ارائه خدمات بهره گرفته شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در پایان بر تداوم برنامه‌های توسعه خدمات الکترونیکی، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، مدیریت بهینه منابع و پیگیری مطالبات مراکز طرف قرارداد تأکید کرد.

کد مطلب 6988107

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