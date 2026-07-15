به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اهمیت تعامل بین دستگاه‌های اجرایی، اظهارکرد: برقراری ارتباط مؤثر میان نهادها و سازمان‌ها موجب ارائه خدمات بهتر به مردم می‌شود و هدف اصلی این تعامل، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، افزود: حدود ۵۰ درصد جمعیت بیمه‌شدگان در دهک‌های یک تا پنج قرار دارند و از خدمات بیمه به صورت رایگان بهره‌مند می‌شوند.

وی تصریح کرد: این جمعیت حدود ۳۷۵ هزار نفر، معادل نزدیک به ۷۰ درصد بیمه‌شدگان استان را شامل می‌شود و همچنین افراد دهک‌های ۶ تا ۹ نیز از تخفیف‌های قابل توجه در پرداخت حق بیمه برخوردار هستند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: بیشترین جمعیت بیمه‌شدگان استان را روستاییان تشکیل می‌دهند و پس از آن، صندوق کارکنان دولت و سایر اقشار قرار دارند.

وی افزود: در سال‌های گذشته روند پوشش بیمه‌ای به گونه‌ای بوده که اکنون تقریباً همه افراد واجد شرایط امکان بهره‌مندی از بیمه سلامت را دارند.

اربابی با اشاره به فعالیت صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج گفت: در حال حاضر حدود ۹ هزار و ۳۰۰ بیمار نشان‌دار در این صندوق در استان ثبت شده‌اند که حدود هزار و ۶۰۰ نفر از آنان در بیرجند سکونت دارند.

اربابی تأکید کرد: البته این آمار مربوط به افرادی است که شناسایی یا برای دریافت خدمات مراجعه کرده‌اند و احتمال دارد تعداد واقعی بیماران بیش از این باشد.

وی از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی مناسب، مردم را نسبت به حقوق خود آگاه کنند تا بیماران واجد شرایط با مراجعه برای نشان‌دار شدن، از مزایای صندوق از جمله خدمات پزشکان، آزمایش‌ها، دارو و خدمات بستری بهره‌مند شوند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به ترکیب جمعیتی بیمه‌شدگان استان اظهار کرد: از حدود ۵۰۰ هزار بیمه‌شده استان، حدود ۲۶۵ هزار نفر مرد و ۲۴۸ هزار نفر زن هستند.

وی درباره حجم خدمات درمانی ارائه‌شده در استان گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، نزدیک به ۵۰۰ هزار مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی ثبت شده و بیش از دو میلیون نسخه و خدمت درمانی برای بیمه‌شدگان استان ارائه شده است.

اربابی همچنین از پرداخت مطالبات مراکز درمانی خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان به مؤسسات طرف قرارداد پرداخت شده که بخش عمده آن مربوط به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی و حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد تومان نیز به مراکز خصوصی اختصاص یافته است.

وی درباره مطالبات باقی‌مانده سال گذشته گفت: در بخش بستری، پرداخت‌ها تا پایان تیرماه انجام شده و مطالبات پس از آن باقی مانده است.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی یادآور شد: همچنین در بخش سرپایی نیز پرداخت‌ها تا آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ انجام شده و با تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۵، روند تسویه مطالبات ادامه خواهد یافت.

اربابی با اشاره به اجرای قانون جدید درباره تمدید بیمه گفت: بر اساس مصوبه مجلس، از این پس دهک‌های شش تا ۱۰ و همچنین روستاییانی که پیش از این بیمه آنان به صورت رایگان تمدید می‌شد، باید با اعمال تخفیف‌های قانونی بخشی از حق بیمه خود را پرداخت کنند.