کشف ۱۲۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان، از کشف یک محموله دستگاه ماینر استخراج رمز ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال از یک لنج باری در گمرک غرب استان خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک بندرلنگه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین گشت‌زنی در محوطه این بندر تجاری به یک فروند لنج در حال تخلیه بار مشکوک شده و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ عزتی افزود: در بازرسی دقیق از این شناور، تعداد ۱۲۰ دستگاه ماینر استخراج رمز ارز که خارج از فهرست کالاهای مجاز ملوانی بود، کشف و توقیف شد. بررسی‌های کارشناسی نشان داد که این اقلام بدون رعایت ضوابط قانونی و خارج از چارچوب مقررات گمرکی وارد کشور شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان، ارزش مالی کالاهای قاچاق کشف شده از این شناور را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی، ۴۲۰ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک آن جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.