خاموشی ۴۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز دیجیتال در شهرستان بستک

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان» در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مقابله با ناترازی شبکه برق کشور و مدیریت بهینه مصرف انرژی، با انجام کار اطلاعاتی و فنی چند محل فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های ماینر در یکی از روستاهای اطراف شهرستان بستک شناسایی و رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان بستک قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های قضائی و تشکیل تیم عملیاتی ویژه، مأموران انتظامی به همراه نماینده اداره برق به محل‌های مذکور اعزام شدند و در بازرسی‌های انجام شده، تعداد ۴۸ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز فعال به همراه تجهیزات جانبی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به برخورد جدی با متخلفان، اظهار داشت: برای افراد خاطی پرونده قضائی تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: این اقدام ارزشمند در راستای حفظ امنیت شبکه برق کشور و مقابله با سوءمصرف انرژی صورت گرفته و پلیس در مبارزه با استخراج غیرقانونی رمز ارز دیجیتال مصمم است و از عمومی مردم فهیم استان درخواست می‌گردد در صورت اطلاع از فعالیت دستگاه‌های ماینر مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.