به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور، با تشریح نحوه بارگذاری فرم مالیات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ صاحبان مشاغل، اعلام کرد: مودیان مشمول می‌توانند پس از دریافت پیامک مربوطه، با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیکی به آدرس my.tax.gov.ir نسبت به تأیید فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اقدام کنند.

مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به روند بارگذاری این فرم‌ها افزود: بارگذاری فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰ به‌صورت تدریجی است و تا نیمه آبان‌ماه تکمیل خواهد شد؛ بنابراین مودیانی که در هفته نخست فرم خود را مشاهده نمی‌کنند، به هیچ عنوان نگران نباشند، چرا که فرم سایر مشمولان به‌تدریج تا پانزدهم آبان‌ماه در سامانه قرار می‌گیرد.

نوری همچنین خاطرنشان کرد: افرادی که مالیاتشان صفر اعلام می‌شود، نیازی به هیچ‌گونه اقدامی اعم از الکترونیکی یا حضوری نخواهند داشت و پرونده آنها به‌صورت خودکار طی فرآیندهای قانونی تعیین تکلیف می‌شود.

همزمان با آغاز این مهلت قانونی و افزایش استفاده مودیان از سامانه‌های مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سوءاستفاده افراد سودجو هشدار داد.

این سازمان تأکید کرد: تمامی پیامک‌های اطلاع‌رسانی سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً با سرشماره معتبر MALIAT ارسال می‌گردد و پیامک‌های دریافتی از سایر شماره‌ها نامعتبر و با هدف کلاهبرداری است.

سازمان امور مالیاتی در پایان از صاحبان مشاغل و مودیان گرامی خواست تا ضمن مراجعه به موقع به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان (my.tax.gov.ir) برای بررسی فرم‌های تبصره ماده ۱۰۰، از باز کردن لینک‌های مشکوک یا ارائه اطلاعات شخصی و امنیتی خود به شماره‌های متفرقه جداً خودداری کنند.