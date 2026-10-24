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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

پروازهای فرودگاه خرم‌آباد از سر گرفته شد

پروازهای فرودگاه خرم‌آباد از سر گرفته شد

خرم‌آباد - مدیر فرودگاه خرم‌آباد از برقراری مجدد پروازهای مسیر تهران ـ خرم‌آباد و بالعکس پس از وقفه ناشی از جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس نظری‌زاده از برقراری مجدد پروازهای مسیر تهران ـ خرم‌آباد و بالعکس پس از وقفه ناشی از جنگ رمضان خبر داد.

وی اظهار کرد: پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان در مسیر تهران - خرم‌آباد و بالعکس، روزهای شنبه و سه‌شنبه هر هفته برقرار شده است.

برنامه پروازهای تهران ـ خرم‌آباد اعلام شد

مدیر فرودگاه شهدای خرم‌آباد، افزود: پرواز مسیر تهران به خرم‌آباد ساعت ۱۳ انجام می‌شود و پرواز مسیر برگشت از فرودگاه شهدای خرم‌آباد به مقصد تهران نیز ساعت ۱۵:۰۵ برقرار خواهد بود.

نظری زاده، افزود: ازسرگیری پروازهای این مسیر، امکان تردد هوایی میان خرم‌آباد و تهران را فراهم کرده و می‌تواند به تسهیل رفت‌وآمد مسافران کمک کند.

کد مطلب 6988242

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