به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد و اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر صنعتی به مرکز استان مطلع شدند.

توقیف خودروی حامل مواد مخدر

وی افزود: مأموران با هوشیاری و برنامه‌ریزی عملیاتی، خودروی حامل محموله را شناسایی کردند و در عملیاتی ضربتی، آن را در ورودی خرم‌آباد متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان تصریح کرد: در بازرسی از خودروی توقیفی، سه کیلوگرم ماده مخدر صنعتی شیشه کشف شد.

معرفی متهم به مراجع قضائی

علیپور با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با قاچاق مواد مخدر خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.