کشف ۳۰ کیلوگرم هروئین در ریگان؛ دو خودرو توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا تاج آبادی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف این محموله در پی هم افزایی اطلاعاتی پلیس استان اصفهان و پلیس مبارزه با موادمخدر ریگان گفت: ماموران با همکاری پلیس مواد مخدر بم با استقرار در دو نقطه از محور"ایرانشهر– ریگان"از خودروی قاچاقچیان ۳۰ کیلو هروئین کشف و ضمن توقیف یک دستگاه خودروی دیگر مرتبط با خودروی حمل مواد، هفت متهم را دستگیر کردند.

وی ضمن قدردانی از سرعت عمل و هم افزایی ماموریتی پلیس شهرستان بم و استان اصفهان خاطر نشان کرد: با تشکیل پرونده در این رابطه متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.