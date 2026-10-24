روایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در ۲۴۰ کلاس درس دامغان و شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان از اجرای برنامه روایتگری دوران دفاع مقدس توسط اساتید و طلاب جانباز در قالب گروه جهادی «علمداران سروقامت تعالی» در سطح ۲۴۰ کلاس درس شهرستان‌های شاهرود و دامغان خبر داد.

وی افزود: این برنامه فرهنگی و تربیتی با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت هویت ملی و دینی و انتقال سینه به سینه ارزش‌های والای دفاع مقدس به دانش‌آموزان برنامه‌ریزی و اجرا شد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: روایتگری پیشکسوتان و جانبازان در فضای صمیمی مدارس، فرصتی ارزشمند برای انتقال بی‌واسطه آموزه‌ها و خاطرات نسلی است که با ایمان و ازخودگذشتگی از مرزهای میهن اسلامی پاسداری کردند و بی‌تردید آشنایی دانش‌آموزان با این تجربیات، نقش به‌سزایی در پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری، پایداری و تعمیق باورهای دینی و ملی دارد.

کرمانی با اشاره به بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی در ساحت‌های تربیتی سند تحول بنیادین خاطرنشان کرد: حضور راویان جهاد و شهادت در کلاس‌های درس، بستر ارتباطی عمیق‌تری را میان دانش‌آموزان و حقایق تاریخی کشور شکل می‌دهد و مفاهیم متعالی همچون ایثار، وحدت و مقاومت را متناسب با مقتضیات و پرسش‌های روز نسل نوجوان تبیین می‌کند.

وی ادامه داد: اتکا به روش‌های اثرگذار، چهره‌به‌چهره و تجربه‌محور از اولویت‌های حوزه پرورشی است؛ چراکه روایت حقایق جنگ از زبان ایثارگرانی که خود در کانون آن حماسه‌ها حضور داشته‌اند، ضامن ماندگاری و درونی‌سازی این ارزش‌ها در اندیشه و باور نسل فردا خواهد بود.