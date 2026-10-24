به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، در اسلواکی حوزه‌ های رأی‌ گیری صبح امروز شنبه ساعت ۷ (۵ به وقت بین المللی) برای برگزاری انتخابات محلی و منطقه‌ ای آغاز به کار کردند.

در این انتخابات، رأی‌ دهندگان نمایندگان خود را برای عضویت در شوراهای شهری و منطقه‌ای، با دوره‌ای ۴ ساله، انتخاب می‌کنند.

فرایند رأی‌ گیری تا ساعت ۲۰ (۱۸ به وقت بین المللی) ادامه خواهد داشت و ۶۰۲۹ شعبه اخذ رأی در ۲۹۲۶ شهرداری، شهرک، شهر و منطقه شهری دایر شده است.

نزدیک به ۴.۴۱ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات هستند. رأی‌دهندگان در حال انتخاب شهرداران، اعضای شوراهای شهری و محلی، فرمانداران مناطق خودمختار و اعضای شوراهای منطقه‌ای هستند.

در براتیسلاوا (پایتخت) و شهر کوشیتسه (در شرق کشور)، رأی‌دهندگان همچنین شهرداران مناطق و اعضای شوراهای مناطق را برمی‌گزینند.

شرکت در انتخابات تنها در حوزه‌های رأی‌گیری مربوط به محل اقامت دائمی رأی‌دهندگان امکان‌پذیر است.

شهروندان اسلواکی که ۱۸ سال یا بیشتر دارند و همچنین اتباع خارجی واجد شرایط، مجاز به رأی دادن هستند.

شهروندان اسلواکی باید کارت شناسایی معتبر ارائه دهند، در حالی که اتباع خارجی ملزم به ارائه مدرک شناسایی‌ هستند که نشان‌ دهنده داشتن مجوز اقامت طولانی‌ مدت باشد.