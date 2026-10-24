تبدیل دانایی به توانایی، مأموریت اصلی بسیج اساتید است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در نشست توانمندسازی و دانش‌افزایی اساتید بسیجی دانشگاه‌های تهران گفت: «یکی از مهم‌ترین آسیب‌های بسیج اساتید، محدود شدن نقش‌آفرینی به فعالیت‌های عمومی و کم‌رنگ بودن فعالیت‌های تخصصی است. امروز باید از ظرفیت علم و فناوری برای حل مسائل اساسی کشور، تقویت مؤلفه‌های اقتدار ملی و تحقق ایران قوی استفاده کنیم.»

وی افزود: «در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، علم و پژوهش در صدر اولویت‌ها قرار گرفته است؛ چراکه پیشرفت اقتصادی، افزایش بهره‌وری و اقتدار کشور به توسعه علم و فناوری وابسته است. بر همین اساس، مأموریت محوری بسیج اساتید را «تبدیل دانایی به توانایی» تعریف کرده‌ایم.»

پیشوایی تاکید کرد: «امروز حدود ۳۷ هزار عضو هیئت علمی و ۳۰ هزار مدرس در شبکه بسیج اساتید حضور دارند. اگر حتی هزار نفر از این ظرفیت به‌صورت هدفمند و سازمان‌یافته برای حل مسائل کلیدی کشور وارد میدان شوند، می‌توان تحولات بزرگی رقم زد.»

وی ادامه داد: «در رویکرد جدید سازمان بسیج اساتید، چهار محور شبکه‌سازی، نظریه‌پردازی، نهادسازی و کادرسازی دنبال می‌شود. هدف آن است که اساتید از طریق تشکیل شبکه‌های تخصصی، تولید راهکارهای علمی و تربیت نیروهای توانمند، در عرصه حکمرانی و حل مسائل کشور نقش‌آفرین باشند.»

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تصریح کرد: «یکی از برنامه‌های تحولی سازمان، حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی است؛ به‌گونه‌ای که شوراهای متشکل از اساتید در دانشگاه‌ها، استان‌ها و سطح ملی شکل بگیرند و در انتخاب مسئولان بسیج اساتید نقش داشته باشند. همچنین سازماندهی تخصصی با تأکید بر مشارکت اساتید جوان و بانوان در دستور کار قرار گرفته است.»

وی اظهار داشت: «برای نقش‌آفرینی عملی اساتید، عرصه‌های مختلفی از جمله توانمندسازی تخصصی، فعالیت رسانه‌ای، تشکیل هسته‌های استاد و دانشجو، ارتباط با صنایع، فعالیت‌های اندیشکده‌ای و سیاست‌گذاری و نقش‌آفرینی بانوان پیش‌بینی شده است. تأکید ما این است که اساتید ابتدا در حوزه تخصصی خود توانمند و اثرگذار باشند.»

پیشوایی گفت: «در قالب طرح «طوبی» به دنبال تشکیل هسته‌های استاد و دانشجو هستیم تا ارتباط اساتید با دانشجویان فراتر از کلاس درس گسترش یابد. همچنین در طرح «نصیران تولید» ارتباط این هسته‌ها با صنایع کوچک و متوسط تقویت می‌شود و برای توسعه آن، تشکیل ۵۰ تا ۷۰ هسته در استان‌های تهران و قم هدف‌گذاری شده است.»

وی افزود: «در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت نیز ظرفیت‌های قابل توجهی وجود دارد. بسیاری از صنایع بزرگ کشور با مسائل تخصصی روبه‌رو هستند که اساتید می‌توانند برای حل آن‌ها وارد میدان شوند. به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، آمادگی داریم زمینه ارتباط مستقیم شبکه‌های تخصصی اساتید با صنایع و حمایت از پروژه‌های مسئله‌محور را فراهم کنیم.»

رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تاکید کرد: «در حوزه نهادسازی نیز احیای شبکه اندیشکده‌های بسیج اساتید در دستور کار قرار دارد. بنا داریم در هر استان یک اندیشکده و در تهران برای دانشگاه‌های مادر، اندیشکده‌های تخصصی ایجاد کنیم تا اساتید علاوه بر ارائه راهکارهای سیاستی، پیگیری و مطالبه‌گری تخصصی برای اجرای آن‌ها را دنبال کنند.»

وی ادامه داد: «شبکه‌سازی رسانه‌ای اساتید و توسعه دیپلماسی علم و فناوری از دیگر اولویت‌های ماست. اساتید باید بتوانند از ظرفیت رسانه‌ها برای جریان‌سازی تخصصی استفاده کنند و از طریق ارتباطات علمی و نخبگانی، زمینه نقش‌آفرینی مؤثرتر کشور در عرصه بین‌المللی را فراهم سازند.»

پیشوایی تصریح کرد: «در حوزه بانوان نیز با محوریت «الگوی سوم زن مسلمان» به دنبال تقویت نقش‌آفرینی بانوان استاد و ارائه راهکارهای عملی برای مسائل آنان، از جمله نظام ارتقای علمی و الزامات سبک زندگی استادی هستیم.»

وی خاطرنشان کرد: «هدف نهایی سازمان بسیج اساتید، شکل‌دهی به یک حرکت فراگیر و تخصصی در جامعه دانشگاهی است؛ حرکتی که در آن اساتید با بهره‌گیری از دانش، تجربه و ظرفیت‌های علمی خود، در حل مسائل کشور، تربیت نیروهای کارآمد و تحقق تمدن نوین اسلامی نقش‌آفرینی کنند.»