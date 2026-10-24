به گزارش خبرنگار مهر، علی اسکو در مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به مصاف سنان سلیمان‌اف، نایب‌قهرمان جهان از آذربایجان رفت که این دیدار با نتیجه ۲ بر صفر به سود حریف آذربایجانی به پایان رسید. به این ترتیب، اسکو از صعود به فینال بازماند و راهی دیدار رده‌بندی شد.

هدایت تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان برعهده محمد بنا، سرمربی پیشین تیم ملی ایران است.

پس از پایان این مسابقه، حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، نسبت به داوری اعتراض کرد و گفت: «مگر می‌شود کشتی‌گیر هیچ فنی اجرا نکند و دستش به‌عنوان برنده بالا برود؟ از همه مردم عذرخواهی می‌کنم.»

این در حالی است که سه ملی‌پوش کشتی فرنگی ایران، پیام احمدی، علی احمدی‌وفا و غلامرضا فرخی، در روز نخست این رقابت‌ها با پیروزی مقابل حریفان خود به فینال راه یافتند و در یک قدمی کسب مدال طلا قرار گرفتند.