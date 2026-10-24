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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان

علی احمدی وفا هم فینالیست شد

علی احمدی وفا هم فینالیست شد

علی احمدی وفا کشتی‌گیر وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی کشتی فرنگی با شکست حریف ازبکستانی خود راهی فینال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی کشتی فرنگی به میزبانی آستانه قزاقستان، در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا به مصاف علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان رفت. این مسابقه با نتیجه ۸ بر ۳ به سود به نماینده ایران به پایان رسید و علی احمدی وفا به عنوان دومین کشتی‌گیر فرنگی به فینال راه پیدا کرد.

احمدی وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر یک عبدالمحمد پاپی کشتی‌گیر ایرانی الاصل از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید.

پیش از این پیام احمدی ملی‌پوش وزن ۵۵ کیلوگرم با شکست حریف قزاقستانی خود به فینال راه پیدا کرد.

کد مطلب 6988222
سیده فرزانه شریفی

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