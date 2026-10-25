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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

تیم ملی کشتی آزاد راهی قزاقستان شد

تیم ملی کشتی آزاد راهی قزاقستان شد

تیم ملی کشتی آزاد ایران صبح امروز تهران را به مقصد قزاقستان ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی آزاد به منظور حضور در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان صبح امروز (یکشنبه) راهی آستانه محل برگزاری این مسابقات شد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای ۷ لغایت ۱۰ آبان‌ماه برگزار می شود.

اسامی نفرات اعزامی به این رقابت ها به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والی زاده
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد
٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع

سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: مهدی تقوی - احسان امینی - فرید دژم خوی - مصطفی آقاجانی - فرشید قبادی
مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ
بدنساز: آقاعلی قاسم نیان
ماساژور: سجاد امیری
پزشک تغذیه: یوسف عمید
آنالیزور: سعید ابراهیمی
سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

کد مطلب 6989015
سیده فرزانه شریفی

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