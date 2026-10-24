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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱

کشتی فرنگی جهان - قزاقستان؛

پیام احمدی اولین فینالیست لقب گرفت؛ یک طلا در انتظار کشتی فرنگی

پیام احمدی اولین فینالیست لقب گرفت؛ یک طلا در انتظار کشتی فرنگی

پیام احمدی کشتی‌گیر وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات جهانی با شکست حریف قزاقستانی خود فینالیست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان، در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی در مرحله نیمه نهایی به مصاف ایسخار کوربایف از قزاقستان رفت که احمدی در این مسابقه با نتیجه ۷ بر یک پیروز میدان شد و اولین فینالیست کشتی فرنگی در روز اول لقب گرفت.

پیام احمدی دور اول استراحت و در دور دوم مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر یک به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل الیت لالیت از هند قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۹ بر صفر برابر این حریف به پیروزی برسد.

کد مطلب 6988175
سیده فرزانه شریفی

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