به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج آقایی، از نجات ۳ نفر مفقودشده در جنگل‌های سوها خبر داد و اظهار کرد: برابر با گزارش مردمی در شامگاه روز یکم آبان‌ماه مبنی بر مفقود شدن ۳ نفر در جنگل‌های سوها، نجاتگران جمعیت هلال احمر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات امدادی افزود: ۳ تیم عملیاتی شامل ۲ تیم از شعبه شهرستان نمین و ۱ تیم از پایگاه امداد و نجات نمین به محل حادثه اعزام شدند و بعد از ۳۶ ساعت تلاش و جستجو موفق شدند هر ۳ نفر را پیدا کرده و به منطقه امن انتقال دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل با اشاره به آمادگی همیشگی نجاتگران این جمعیت ادامه داد: نجاتگران جمعیت هلال احمر همواره آماده ارائه خدمات به هموطنان هستند و در حوادث مختلف با تمام توان به یاری مردم می‌شتابند.

آقایی در پایان یادآور شد: ندای امداد ۱۱۲ به‌صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به حوادث است و شهروندان می‌توانند در مواقع اضطراری از این سامانه برای دریافت خدمات امدادی استفاده کنند.