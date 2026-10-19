هوشمندسازی مدارس مناطق محروم اردبیل در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداردشیر رشیدی آل‌هاشم در آیین اهدای اقلام و تجهیزات مورد نیاز هوشمندسازی مدارس در اردبیل اظهار کرد: همزمان با شروع سال تحصیلی ۱۳۲ قلم تجهیزات هوشمندسازی مدارس بین مناطق نوزدهگانه آموزش پرورش استان اردبیل توزیع شده است.

وی افزود: این توضیح با اولویت مدارس عشایری روستایی و مناطق محروم بوده که به ارزش ۴۷ میلیارد تومان انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: با توجه به تغییرات دنیای کنونی و ضرورت استفاده از فناوری های جدید ما هوشمندسازی واحدهای آموزشگاهی را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دادیم.

رشیدی آل‌هاشم بیان کرد: در این زمینه طرح های متعدد در حال اجراست که سعی می‌کنیم با همراهی اداره کل فناوری ارتباطات و اطلاعات در تداوم طرح ایران دیجیتال بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: دانش آموزان علاقمند هستند تا از این تجهیزات و امکانات نوین استفاده کرده و در مسیر آموزش از آنها بهره مند شوند و ما نیز در این راستا سعی مان بر این است تا سرانه هوشمندسازی مدارس را از ۴۷ درصد کنونی به بیش از ۷۰ درصد تا آخر برنامه هفتم برسانیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل تصریح کرد: شهرستان سرعین به عنوان پایلوت هوشمند سازی صد درصدی مدارس معرفی شده و امیدواریم با اجرایی شدن این طرح بتوانیم نقاط ضعف و کاستی ها را نیز با سرعت و دقت نظر بیشتر برطرف کنیم.

رشیدی آل‌هاشم گفت: در مدارس مناطق روستایی عشایری و محروم استفاده از این امکانات می تواند به کیفیت آموزشی نیز کمک کند و قطعاً در این راستا در مناطق و نواحی آموزش و پرورش دارای شرایط خاص محرومیت تلاش بر این است تا از این بستر لازم و امکانات موجود نیز به نوعی بهره گرفته و توانمندی دانش آموزان را ارتقا دهیم.

وی به آغاز المپیادهای ورزشی درون مدرسه نیز اشاره کرد و گفت: در این طرح نیز تمامی دانش آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم در قالب رشته های متنوع مورد محک و آزمایش قرار می‌گیند تا با انگیزه بالا بتوانند در مسابقات مدرسه شهرستان منطقه استان و حتی ملی حضور پیدا کرده و استعداد خود را به رخ بکشند.