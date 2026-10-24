نوذری: صادرات قزوین در شرایط جنگی ۸ درصد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نمونه استان، با اشاره به افزایش ۸ درصدی صادرات قزوین در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: با وجود مشکلات موجود، حمایت از تولید و توسعه فعالیت‌های اقتصادی با جدیت دنبال می‌شود و تولید، اولویت نخست استان است.

رشد صادرات با وجود فشارهای اقتصادی

وی با تأکید بر جایگاه تولیدکنندگان و صادرکنندگان در اقتصاد استان افزود: قزوین به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های گسترده صنعتی و تولیدی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و برای توسعه صادرات و معرفی توانمندی‌های استان در بازارهای جهانی، از همه ظرفیت‌های موجود استفاده خواهیم کرد.

نوذری با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در دستور کار مدیریت استان قرار دارد، گفت: مشکلات صنعتگران و صادرکنندگان علاوه بر سطح استانی، در سطح ملی نیز پیگیری می‌شود و برای رفع موانع تولید، تسهیل تعهدات ارزی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی تلاش می‌کنیم.

استاندار قزوین همچنین از پیگیری دیپلماسی اقتصادی و برنامه‌ریزی برای گسترش تعاملات تجاری با کشورهای هدف، از جمله روسیه و چین، خبر داد و توسعه بازارهای صادراتی را از محورهای حمایت از تولیدکنندگان دانست.

تولیدکنندگان، فرماندهان جنگ اقتصادی هستند

نوذری با تأکید بر حمایت دولت از بخش تولید اظهار کرد: دولت با وجود همه مشکلات، پای کار تولید ایستاده است و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

وی تولیدکنندگان و صنعتگران را از ارکان توسعه اقتصادی کشور دانست و افزود: فعالان این حوزه با تلاش برای حفظ چرخه تولید و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، فرماندهان جنگ اقتصادی کشور هستند و حمایت از آنان می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار را هموار کند.

جشنواره‌های محلی؛ فرصتی برای رونق اقتصادی

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقبال چند هزار نفری از جشنواره زیتون در روستای کلج طارم سفلی گفت: این استقبال نشان داد جشنواره‌های محلی ظرفیت مؤثری برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی و گردشگری استان دارند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه کلان به برگزاری جشنواره‌ها افزود: معرفی محصولات بومی، حمایت از تولیدکنندگان، رونق اقتصادی مناطق مختلف و تقویت نشاط اجتماعی باید از اهداف اصلی این رویدادها باشد.

نوذری خاطرنشان کرد: ارزیابی جشنواره‌ها نیز باید بر اساس مجموعه دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها صورت گیرد تا ظرفیت این برنامه‌ها در خدمت توسعه مناطق مختلف استان قرار گیرد.



