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۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۸

اختصاص ۵۰۰ میلیارد به پروژه سد «زیبا محمد» خرم‌آباد

اختصاص ۵۰۰ میلیارد به پروژه سد «زیبا محمد» خرم‌آباد

خرم‌آباد - نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه سد «زیبا محمد» خرم‌آباد خبر داد.

رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه سدسازی «زیبا محمد» خرم‌آباد، اظهار داشت: مطالعات این پروژه سدسازی از سال ۸۴ به اتمام رسیده بود.

وی عنوان کرد: در سال ۹۲ یک‌بار این پروژه به پیمانکار واگذار شده و دوباره تعطیل شده بود.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای فعال‌شدن این پروژه مجدد ما پیگیری کردیم، افزود: از محل بودجه توازن اعتباری برای این پروژه در نظر گرفته شد.

سپهوند، بیان داشت: در حال حاضر پروژه هفت ماه است که فعال شده است.

وی ادامه داد: همچنین از محل ماده ۵۶، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه سدسازی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6988670

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