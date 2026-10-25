رضا سپهوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پروژه سدسازی «زیبا محمد» خرم‌آباد، اظهار داشت: مطالعات این پروژه سدسازی از سال ۸۴ به اتمام رسیده بود.

وی عنوان کرد: در سال ۹۲ یک‌بار این پروژه به پیمانکار واگذار شده و دوباره تعطیل شده بود.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای فعال‌شدن این پروژه مجدد ما پیگیری کردیم، افزود: از محل بودجه توازن اعتباری برای این پروژه در نظر گرفته شد.

سپهوند، بیان داشت: در حال حاضر پروژه هفت ماه است که فعال شده است.

وی ادامه داد: همچنین از محل ماده ۵۶، ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه سدسازی در نظر گرفته شده است.