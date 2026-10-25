کاهش دمای هوای قم در روزهای آینده

محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان اظهار کرد: آسمان قم امروز یکشنبه، سوم آبان، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: سرعت وزش باد در روز یکشنبه بین ۲۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و از سمت شرق خواهد بود و دمای هوا در شهر قم به حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۸ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



ترابیان با تشریح وضعیت جوی استان در روز دوشنبه، چهارم آبان، گفت: آسمان قم در این روز نیز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد رخ می‌دهد.



وی ادامه داد: وزش باد در روز دوشنبه از سمت شرق و با سرعت ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود و دمای هوای شهر قم بین ۱۳ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود.



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به روند تغییرات دمایی استان خاطرنشان کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد دمای هوا طی روزهای آینده به‌تدریج کاهش خواهد یافت.



ترابیان همچنین با اشاره به ثبت دما در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: دستجرد با دمای ۱۲.۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه و جمکران با دمای ۳۲.۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین بعدازظهر را تجربه کردند.