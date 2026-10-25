به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا هاشمی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک‌هزار و ۱۳۳ فرصت شغلی در بخش‌های مختلف کشاورزی استان ایجاد شده است که نشان‌دهنده ظرفیت این بخش برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی است.

وی افزود: این فرصت‌های شغلی در زیربخش‌های دام و طیور، زراعت، باغبانی، مکانیزاسیون، شیلات و آبزیان، صنایع تبدیلی و تکمیلی، آب و خاک، حفظ نباتات، زنبورداری و مشاغل خانگی ایجاد شده است.

اشتغال‌زایی کشاورزی و رونق اقتصاد روستاها

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهمیت توسعه اشتغال در بخش کشاورزی تصریح کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی در این حوزه، علاوه بر تقویت چرخه تولید و افزایش ظرفیت فعالیت واحدهای کشاورزی، در رونق اقتصادی مناطق روستایی، افزایش بهره‌وری و بهبود معیشت بهره‌برداران نیز نقش مؤثری دارد.

تسهیلات مالی؛ پشتیبان تولید و اشتغال

هاشمی با تأکید بر نقش تسهیلات و منابع اعتباری در پشتیبانی از تولید و اشتغال اظهار کرد: پرداخت تسهیلات از محل منابع مالی مختلف به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی، زمینه لازم را برای توسعه فعالیت‌ها، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تثبیت اشتغال موجود فراهم کرده است.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری در زیربخش‌های مختلف کشاورزی و تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی، از جمله اقدامات مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی استان و تقویت ظرفیت اشتغال‌زایی بخش کشاورزی به شمار می‌رود.