به گزارش خبرنگار مهر، کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در نشست خبری تشریح طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها، با اشاره به برنامه‌های دولت و وزارت نفت برای مدیریت مصرف بنزین اظهار کرد: سیاست قانون‌گذار و مجلس شورای اسلامی بر این بوده است که استفاده از کارت سوخت شخصی به حداکثر و استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها به حداقل برسد.



وی با تشریح وضعیت سوخت‌گیری در کشور افزود: از ابتدای شهریور تا شانزدهم این ماه در سال ۱۴۰۵، به‌طور میانگین روزانه ۱۴۴ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که ۵۹ درصد آن با کارت سوخت شخصی و ۴۱ درصد با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری شده است.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: بر این اساس، روزانه حدود ۵۹ میلیون لیتر بنزین با استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها عرضه شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه این کارت‌ها در سوخت‌گیری روزانه کشور است.



امکان رصد دقیق‌تر مصرف با کارت سوخت شخصی



ویس‌کرمی با تشریح تفاوت کارت سوخت شخصی و کارت آزاد جایگاه‌ها گفت: هنگامی که سوخت‌گیری با کارت شخصی انجام می‌شود، اطلاعات مربوط به خودرو، نوع کاربری آن، جایگاه محل سوخت‌گیری و میزان سوخت دریافت‌شده قابل شناسایی و بررسی است؛ بنابراین، امکان رصد دقیق‌تر الگوی مصرف وجود دارد.



وی افزود: در مقابل، استفاده از کارت آزاد جایگاه‌ها امکان شناسایی مستقیم سوخت‌گیرنده و خودروی مربوط به هر تراکنش را به همان شکل فراهم نمی‌کرد و اطلاعات ثبت‌شده عمدتاً به جایگاه محل سوخت‌گیری و میزان سوخت تحویلی مربوط بود. در نتیجه، مشخص نبود چه فردی با چه خودرویی، در چند نوبت و در مجموع چه میزان بنزین دریافت کرده است.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به تأکید قوانین بودجه سنواتی بر افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی تصریح کرد: در سال‌های گذشته، راهکارهایی برای محدود کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و کاهش استفاده از آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت، اما جمع‌آوری یکباره این کارت‌ها می‌توانست مشکلاتی برای مردم ایجاد کند.



وی ادامه داد: افرادی که به هر دلیل کارت سوخت شخصی خود را به همراه نداشتند، برای سوخت‌گیری به کارت آزاد جایگاه نیاز پیدا می‌کردند. محدود کردن این کارت‌ها بدون پیش‌بینی راهکار جایگزین می‌توانست به ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت منجر شود؛ بنابراین، لازم بود روش دیگری برای تحقق هدف قانون‌گذار در نظر گرفته شود.



مصوبه هیئت وزیران برای مدیریت مصرف بنزین



ویس‌کرمی در ادامه به تشریح مبانی قانونی سیاست‌های مدیریت مصرف بنزین پرداخت و گفت: در دوم آذرماه ۱۴۰۴، هیئت وزیران مصوبه‌ای با هدف استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین ابلاغ کرد.



وی با اشاره به اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین در چارچوب این سیاست‌ها افزود: در این طرح، نرخ‌های ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی برای بنزین در نظر گرفته شد. به گفته وی، پیش از اجرای این طرح، حدود ۴۲ درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت آزاد جایگاه‌ها انجام می‌شد که این سهم پس از اجرای طرح به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده در مصوبه هیئت وزیران اظهار کرد: بر اساس ماده ۸ این مصوبه، کارگروهی برای تصمیم‌گیری درباره تعیین و تغییر میزان سهمیه‌های لیتری و اعتباری بنزین در نرخ‌های اول و دوم، مدت مجاز ذخیره سهمیه اول در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین موضوع بند ۲ ماده ۲ مصوبه تشکیل شده است.



وی افزود: نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای اطلاع‌رسانی دولت و وزارت اطلاعات در این کارگروه عضویت دارند و موضوعات مرتبط با سهمیه‌ها و نرخ بنزین در این چارچوب بررسی می‌شود. وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز تصمیم‌های ابلاغ‌شده را در حوزه مسئولیت خود اجرا می‌کنند.



مصوبه برنامه هفتم؛ مبنای شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری



ویس‌کرمی با تأکید بر اینکه طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها بر مبنای اسناد بالادستی اجرا می‌شود، اظهار کرد: یکی دیگر از مبانی قانونی این طرح، مصوبه هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۴ است که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد به تصویب رسیده است.



وی افزود: این مصوبه به استناد جزء یک بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، مصوب سال ۱۴۰۳، تدوین شده و برنامه جامع تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل را مشخص می‌کند. دستگاه‌های تعیین‌شده در این برنامه نیز موظف به اجرای اقدامات مربوط هستند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به راهبرد ششم این مصوبه گفت: یکی از محورهای پیش‌بینی‌شده در این سند، «تخصیص بهینه و هدفمند سهمیه سوخت به خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی از طریق ایجاد امکان شناسه‌دار کردن هر نوع سوخت‌گیری» است.



وی تأکید کرد: طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در همین چارچوب طراحی شده و هدف آن، شناسایی دقیق‌تر سوخت‌گیری‌هایی است که با این کارت‌ها انجام می‌شود.



اجرای آزمایشی طرح در ۲۵۰ جایگاه تهران



ویس‌کرمی با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی این طرح در استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر، از حدود ۳۶۰ جایگاه عرضه سوخت در استان تهران، ۲۵۰ جایگاه به زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری مجهز شده‌اند.



وی افزود: این طرح در مرحله پایلوت قرار دارد و اجرای آزمایشی آن با هدف بررسی عملکرد سامانه، شناسایی الگوی استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و ارزیابی نتایج اجرای طرح دنبال می‌شود.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: برای شناسایی افرادی که با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری می‌کنند، لازم بود زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جدیدی ایجاد شود؛ زیرا سامانه فعلی هوشمند سوخت امکان انجام این کار را با سازوکار موردنیاز فراهم نمی‌کرد.



وی با اشاره به سابقه فعالیت سامانه هوشمند سوخت کشور گفت: این سامانه از سال ۱۳۸۶ به بهره‌برداری رسیده و تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به ملاحظات امنیتی و الزامات پدافند غیرعامل، لازم بود سامانه جدید به‌صورت مستقل و مجزا از سامانه هوشمند سوخت موجود ایجاد شود.



ویس‌کرمی افزود: بر همین اساس، زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موردنیاز فراهم و سامانه‌ای مستقل برای شناسایی هویت سوخت‌گیرندگان طراحی شد.



دریافت اطلاعات مالکان خودرو از بانک مرکزی



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تشریح مراحل ایجاد سامانه جدید گفت: اجرای این طرح به بانک اطلاعاتی مالکان خودرو نیاز داشت تا امکان شناسایی هویت افرادی که برای سوخت‌گیری به جایگاه مراجعه می‌کنند، فراهم شود.



وی افزود: اطلاعات موردنیاز مالکان خودرو از بانک مرکزی دریافت و در سامانه مستقل جدید ثبت شده است تا هنگام مراجعه افراد به جایگاه و استفاده از کارت آزاد، امکان شناسایی هویت سوخت‌گیرنده فراهم شود.



ویس‌کرمی ادامه داد: با ایجاد این زیرساخت، امکان ثبت و بررسی اطلاعات مربوط به سوخت‌گیری فراهم شده است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان مشخص کرد چه فردی با چه کد ملی و در کدام جایگاه سوخت‌گیری کرده است. پیش از اجرای این طرح، چنین امکانی برای شناسایی سوخت‌گیرندگان با کارت آزاد جایگاه‌ها وجود نداشت.



طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری مستقل از انتقال سهمیه به کارت بانکی است



ویس‌کرمی با تأکید بر تفاوت طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با برنامه انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی اظهار کرد: این دو، طرح‌هایی مجزا هستند و نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.



وی افزود: انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی، طرحی جداگانه است که مبنای قانونی و آیین‌نامه اجرایی خاص خود را دارد و در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز مورد توجه قرار گرفته است.



مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: مسئولیت اصلی اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دستگاه‌های مرتبط نیز بر اساس قانون و آیین‌نامه ابلاغی، وظایف مشخصی دارند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در بخش‌هایی از اجرای این برنامه همکاری می‌کند.



وی تأکید کرد: طرح شناسه‌دار کردن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه‌ها با هدف شناسایی هویت سوخت‌گیرندگان و ثبت اطلاعات مربوط به سوخت‌گیری اجرا می‌شود و از نظر اهداف و سازوکار اجرایی، با انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی تفاوت دارد.



شناسایی سوخت‌گیری‌های پرتکرار با کارت آزاد جایگاه‌ها



ویس‌کرمی در تشریح نتایج اولیه اجرای آزمایشی طرح گفت: با اجرای این طرح در جایگاه‌های مجهز، امکان شناسایی افرادی که با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری می‌کنند، فراهم شده است. به این ترتیب، می‌توان مشخص کرد چه فردی، در چه جایگاهی و در چند نوبت سوخت‌گیری کرده است.



وی با اشاره به یکی از موارد شناسایی‌شده در دوره اجرای آزمایشی افزود: در بررسی‌های انجام‌شده، فردی شناسایی شده است که در بازه زمانی اجرای طرح، ۱۰۵ بار با کارت آزاد جایگاه‌ها سوخت‌گیری کرده و مجموع بنزین دریافتی او بیش از دو هزار لیتر بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خاطرنشان کرد: شناسایی چنین مواردی از جمله قابلیت‌هایی است که با ایجاد سامانه جدید فراهم شده و می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری درباره الگوی استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در اختیار متولیان مدیریت مصرف سوخت قرار دهد.



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