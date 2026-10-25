پرداخت ۲۰۴ میلیارد ریال تعهدات تأمین اجتماعی خارگ در مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شوقی، رئیس تأمین اجتماعی خارگ، در نشست شورای اداری بخش ویژه خارگ با تشریح عملکرد این سازمان در مهرماه اظهار کرد: در این ماه، ۱۴ میلیارد ریال در حوزه تعهدات کوتاه‌مدت و ۱۹۰ میلیارد ریال در بخش تعهدات بلندمدت پرداخت شده است.

وی افزود: مجموع پرداختی‌های تأمین اجتماعی خارگ در حوزه تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت طی مهرماه به ۲۰۴ میلیارد ریال رسیده است.

رئیس تأمین اجتماعی خارگ همچنین با اشاره به وضعیت بیمه بیکاری در این منطقه بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۰ نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

شوقی با اشاره به نقش حمایتی تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: پرداخت تعهدات بیمه‌ای و حمایتی از جمله خدمات این سازمان در راستای پشتیبانی از بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است.