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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

فقه در میدان جنگ؛ ۸ محور تازه در پیش‌همایش‌های کتاب سال حکومت اسلامی

فقه در میدان جنگ؛ ۸ محور تازه در پیش‌همایش‌های کتاب سال حکومت اسلامی

هشت محور فقهی و حقوقی از نبرد نامتقارن تا حکمرانی مقاومت، در پیش‌همایش‌های هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، سلسله پیش‌همایش‌های هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی را با تمرکز بر مباحث فقهی، کلامی، حقوقی و راهبردی برگزار می‌کند.

این پیش‌همایش‌ها هشت محور علمی را در بر می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به بررسی مبانی فقهی، کلامی و حقوقی راهبرد «إثخان فی الارض» در نبرد نامتقارن، سازوکارهای شرعی و حقوقی خروج از معاهدات در صورت پیمان‌شکنی دشمن و ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد.

«واکاوی فقهی تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه» و «تحلیل فقهی، کلامی و راهبردی حمله پیش‌دستانه و پیش‌گیرانه» از دیگر موضوعات این سلسله نشست‌هاست. همچنین تطور گفتمان مقاومت و نقش امامین انقلاب در گفتمان‌سازی و نظام‌سازی مقاومت، فقه حکمرانی مقاومت و حدود اختیارات حاکمیت در سیاست‌گذاری منطقه‌ای و مبانی فقهی و کلامی به‌کارگیری سلاح‌های نامتعارف در شرایط تهدید موجودیتی، در دستور کار این برنامه قرار دارد.

برگزاری این پیش‌همایش‌ها با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی مختلف انجام می‌شود؛ دانشگاه قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دفتر امام جمعه مشهد مقدس، جامعةالزهرا(س)، مؤسسه پژوهشی فقه نظام و جامعةالمصطفی العالمیه از جمله مشارکت‌کنندگان در این برنامه هستند.

بر اساس اعلام مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان برگزاری نشست‌ها و دسترسی به پخش زنده آن‌ها می‌توانند به کانال اطلاع‌رسانی این مرکز با شناسه @rciptir مراجعه کنند.

کد مطلب 6988911
سیده فاطمه سادات کیایی

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