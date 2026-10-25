به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، سلسله پیش‌همایش‌های هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی را با تمرکز بر مباحث فقهی، کلامی، حقوقی و راهبردی برگزار می‌کند.

این پیش‌همایش‌ها هشت محور علمی را در بر می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به بررسی مبانی فقهی، کلامی و حقوقی راهبرد «إثخان فی الارض» در نبرد نامتقارن، سازوکارهای شرعی و حقوقی خروج از معاهدات در صورت پیمان‌شکنی دشمن و ظرفیت‌های فقهی و حقوقی پیگیری جنایت ترور رهبر انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد.

«واکاوی فقهی تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه» و «تحلیل فقهی، کلامی و راهبردی حمله پیش‌دستانه و پیش‌گیرانه» از دیگر موضوعات این سلسله نشست‌هاست. همچنین تطور گفتمان مقاومت و نقش امامین انقلاب در گفتمان‌سازی و نظام‌سازی مقاومت، فقه حکمرانی مقاومت و حدود اختیارات حاکمیت در سیاست‌گذاری منطقه‌ای و مبانی فقهی و کلامی به‌کارگیری سلاح‌های نامتعارف در شرایط تهدید موجودیتی، در دستور کار این برنامه قرار دارد.

برگزاری این پیش‌همایش‌ها با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی مختلف انجام می‌شود؛ دانشگاه قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دفتر امام جمعه مشهد مقدس، جامعةالزهرا(س)، مؤسسه پژوهشی فقه نظام و جامعةالمصطفی العالمیه از جمله مشارکت‌کنندگان در این برنامه هستند.

بر اساس اعلام مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان برگزاری نشست‌ها و دسترسی به پخش زنده آن‌ها می‌توانند به کانال اطلاع‌رسانی این مرکز با شناسه @rciptir مراجعه کنند.