به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، فلوریان فیلیپو نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تاکید کرد: این دیوانگی است. زلنسکی هشدار داده که به پول های زیادی از سوی شرکا طی دست کم ۱۰ سال نیاز دارد.بس است! دیگر حتی یک یوروی اضافی به اوکراین داده نمی شود.

وی اضافه کرد که اگر فرانسه با این درخواست زلنسکی موافقت کند با خطر ورشکستگی به دلیل فساد گسترده در سیستم حامیان کمک های نظامی به اوکراین قرار می گیرد.

پیشتر نیز روبرتو فاناچی عضو پارلمان اروپا در واکنش به درخواست کی یف برای دریافت ۷۰ میلیارد یوروی اضافی گفته بود که زلنسکی با اروپا مانند دستگاه خودپرداز رفتار می کند. وی از سیاستمداران ایتالیایی خواسته بود به کمک های مالی به اوکراین به دلیل حجم گسترده فساد در این کشور پایان دهند.