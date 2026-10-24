تظاهرات گسترده در رم علیه ناتو و رژیم صهیونیستی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، شهر رم پایتخت ایتالیا امروز شنبه شاهد برگزاری تظاهرات گسترده‌ ای علیه درگیری‌ های نظامی بود که شرکت‌ کنندگان ضمن اعتراض به رویکرد دولت ایتالیا، افزایش هزینه‌ های نظامی و سیاست‌ های ناتو و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در مخالفت با حمایت مالی از اوکراین در دست داشتند و پلاکاردی با عنوان «بس است پول دادن به زلنسکی» نیز دیده شد.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که ایتالیا روز شنبه در پی اعتراضات خشونت‌آمیز هفته گذشته، تدابیر امنیتی را در ۸ شهر از جمله رم و میلان تشدید کرده بود.

اعتراضات دانشجویان، رانندگان کامیون و کشاورزان در واکنش به کاهش بودجه و افزایش هزینه‌های زندگی از جمله قیمت مسکن و سوخت ادامه دارد.

پلیس رم اعلام کرده بود که برای نظارت بر تجمع‌ها از پهپاد و بالگرد استفاده خواهد کرد.