خانه آخرت متری چند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: مرگ، برخلاف تصور، پایان هزینه‌های زندگی نیست. درست از همان لحظه‌ای که خانواده‌ای یکی از عزیزانش را از دست می‌دهد، فهرستی از مخارج پیش رویش قرار می‌گیرد؛ از کفن‌ودفن و خدمات آرامستان تا انتخاب محلی برای دفن که قیمت آن، بسته به موقعیت و نوع قبر، می‌تواند از صفر تا چندصد میلیون تومان متغیر باشد. حتی انتخاب محل دفن در بهشت زهرا (س)، بزرگ‌ترین آرامستان تهران هم می‌تواند به تصمیم اقتصادی مهم تبدیل شود؛ تصمیمی که یک سوی آن قطعات عمومی و ارزان قرار دارد و سوی دیگرش قبرهای چندطبقه و امکان رزرو در قطعات قدیمی‌تر و گران‌تر.

خبرنگار ما به بررسی قیمت‌های اعلام‌شده برای خرید قبر در سال ۱۴۰۵ پرداخت. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بهشت زهرا (س)، همه قبرها قیمت یکسانی ندارند. در نواحی انتخابی، قیمت‌ها بر اساس موقعیت قطعه، نوع واگذاری و امکان رزرو تفاوت دارد. در این میان، قیمت رزرو یک قبر سه‌طبقه در ناحیه یک به ۳۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد رقمی که نشان می‌دهد محل دفن، در صورت انتخاب بخش‌های خاص آرامستان، می‌تواند به هزینه‌ای قابل توجه برای خانواده‌ها تبدیل شود. این ناحیه قدیمی و گران‌تر است و شامل قطعات یک تا ۱۱۲ می‌شود البته تنها چهار قطعه از آن خالی است.

ناحیه دو، قطعات سری ۲۰۰ را شامل می‌شود و تنها قطعه ۲۵۱ آن خالی است. قیمت هر طبقه قبر برای دفن ۵۹ میلیون تومان و قیمت سه طبقه ۱۷۷ میلیون تومان است. هزینه رزرو سه طبقه در این ناحیه گران‌تر بوده و ۲۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است. ناحیه سه، که شامل قطعات سری ۳۰۰ است، در مقایسه با دو ناحیه دیگر، قیمت پایین‌تری دارد. بر اساس همین تعرفه‌ها، قیمت هر طبقه قبر در این ناحیه ۵۰ میلیون تومان است. برخی از قطعات دیگر این ناحیه که از حالت عمومی خارج است، نرخی حدود ۱۱۵ میلیون تومان دارد.

این ارقام مربوط به تعرفه‌های اعلام‌شده برای نواحی مختلف است. در بررسی خبرنگار روزنامه «آگاه» قیمت‌های دیگری نیز برای برخی قطعات و شرایط خاص مطرح شده است. برای نمونه، در قطعات جدید با توجه به موقعیت مکانی، قیمت یک قبر ۵۰ میلیون تومان است که امکان پرداخت ۴۲ میلیون تومان آن به‌صورت اقساط یک‌ساله وجود دارد. همچنین برای برخی قطعات قدیمی‌تر مبلغ ۱۰۵ میلیون تومان به‌علاوه هشت میلیون تومان هزینه خدمات عنوان شده است. بنابراین برای رزرو و خریداری هر قبر در هر قطعه باید حضوری مراجعه کرد و قبری متناسب با جیب صاحب متوفی و مکان قرارگیری آن خرید!

جای قدیمی‌تر، قیمت بالاتر

در انتخاب قبر، تنها تعداد طبقات تعیین‌کننده نیست؛ موقعیت قطعه و امکان رزرو نیز بر قیمت اثر می‌گذارد مثلا قبرهایی که در گوشه قطعات هستند کمی گران‌ترند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که برای بعضی خانواده‌ها، انتخاب محل دفن صرفا به تامین یک جای خالی محدود نمی‌شود. قدمت قطعه، موقعیت آن و تمایل به دفن اعضای خانواده در کنار یکدیگر نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری نقش داشته باشد. با این حال، قیمت‌های بالاتر به معنای اجباری بودن خرید قبر در این نواحی نیست. خرید قبرهای انتخابی و رزرو قبور چندطبقه، گزینه‌ای اختیاری است و نباید با هزینه ضروری دفن همه متوفیان یکسان در نظر گرفته شود.

استفاده دوباره از یک قبر قدیمی

راه دیگری که در برخی شرایط برای دفن وجود دارد، استفاده مجدد از قبرهای قدیمی است البته این امکان تابع ضوابط مشخصی است. به عنوان مثال اگر از زمان دفن متوفی در یک قبر دست‌کم ۳۰ سال گذشته باشد، استفاده مجدد از آن با رعایت مقررات و شرایط قانونی امکان‌پذیر است و در مواردی رضایت وراث نیز ضرورت دارد. وراث می‌توانند درجه یک باشند یا درجه دو. هزینه هر طبقه برای احیای قبر در ناحیه یک ۲۵ میلیون تومان و هزینه خدمات نیز هشت میلیون تومان عنوان شده است. در تعرفه‌های منتشرشده نیز هزینه احیای هر طبقه در ناحیه دو ۲۰ میلیون تومان است. البته شرایط دقیق استفاده مجدد، تعداد طبقات قابل احداث و الزامات مربوط به رضایت وراث باید بر اساس مقررات همان قطعه بررسی شود. در چنین شرایطی، خانواده‌ای که قصد دفن یکی دیگر از بستگان را در قبر خانوادگی دارد، باید علاوه بر هزینه، وضعیت حقوقی قبر و امکان استفاده مجدد از آن را نیز پیگیری کند. در نتیجه، حتی برخورداری از یک قبر خانوادگی قدیمی هم لزوما به معنای بی‌هزینه بودن دفن بعدی نیست.

خرید یک آرامگاه خانوادگی

در کنار قبرهای انفرادی و سه‌طبقه، امکان خرید مجموعه‌ای از قبرها در قالب آرامگاه نیز مطرح است. در این آرامگاه‌ها، مجموعه‌ای شامل بر ۳۰ قبر سه‌طبقه عرضه می‌شود که خریدار باید کل مجموعه را یک‌جا تهیه کند چون ۱۵ قبر در فضای داخلی و ۱۵ قبر در فضای بیرونی قرار دارد. این شیوه با خرید یک قبر برای دفن یک متوفی تفاوت دارد و طبیعتا برای خانواده‌هایی مطرح می‌شود که قصد تهیه محل دفن برای تعداد بیشتری از اعضای خانواده را دارند.

قبر گران، اجبار نیست

قیمت‌های متفاوت در بهشت زهرا (س) تصویری از انتخاب‌های گوناگون پیش روی خانواده‌ها ارائه می‌کند از یک طبقه قبر در قطعات عمومی تا رزرو قبرهای سه‌طبقه با قیمت چندصد میلیون تومان. در کنار این تفاوت، هزینه خدمات، شرایط احیای قبور و مقررات استفاده مجدد از قبرهای خانوادگی نیز در برآورد هزینه نهایی اهمیت دارد. مرگ، هرچند بخشی اجتناب‌ناپذیر از زندگی است اما برای بازماندگان تنها با اندوه و فقدان همراه نیست آنها باید در همان روزهای دشوار، درباره هزینه‌ها و انتخاب‌های مالی نیز تصمیم بگیرند. بالاخره کسی روی زمین نمی‌ماند اما اینکه خانواده برای محل دفن عزیزش چقدر هزینه کند، به نوع قبر، محل انتخابی و ضوابط آرامستان بستگی دارد. مسئله این است که در روزهای فقدان، خانواده‌ها علاوه بر تحمل سوگ، ناچار نباشند تصمیمی پرهزینه بگیرند.