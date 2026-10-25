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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

خانه تنیس روی میز قرچک با حمایت مدیریت شهری راه‌اندازی شد

خانه تنیس روی میز قرچک با حمایت مدیریت شهری راه‌اندازی شد

قرچک- رئیس هیئت تنیس روی میز قرچک، از تحقق وعده‌های شهردار برای راه‌اندازی و تجهیز خانه تنیس روی میز و توسعه زیرساخت‌های این رشته ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول برمنی، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از راه‌اندازی و تجهیز خانه تنیس روی میز با حمایت محسن خرمی‌شریف، شهردار قرچک، خبر داد و گفت: وعده‌های مدیریت شهری برای توسعه زیرساخت‌های این رشته ورزشی محقق شده و ورزشکاران اکنون از فضای مناسبی برای فعالیت برخوردار هستند.

وی با قدردانی از حمایت‌های شهردار قرچک اظهار کرد: حمایت‌های مدیریت شهری نقش مؤثری در توسعه تنیس روی میز شهرستان داشته است و به نمایندگی از خود و جامعه ورزشکاران این رشته، از اقدامات انجام‌شده قدردانی می‌کنم.

رئیس هیئت تنیس روی میز قرچک با اشاره به تسهیل شهریه‌های دولتی ورزشکاران افزود: اقدامات شهردار در این زمینه به کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و قهرمانان ورزشی کمک کرده است.

برمنی همچنین با اشاره به ۹ سال فعالیت محسن خرمی‌شریف در مدیریت شهری قرچک، عملکرد وی در حوزه ورزش را قابل توجه دانست و تصریح کرد: ساخت، توسعه و گسترش اماکن ورزشی در این دوره، زمینه احیای ورزش شهرستان را فراهم کرده و آثار این اقدامات در سال‌های آینده نیز باقی خواهد ماند.

کد مطلب 6989058

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