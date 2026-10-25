کشف ۲۰۵ هزار بوته خشخاش و دستگیری ۸۰ قاچاقچی در غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، منصور سالکی، ظهر یکشنبه، در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ملارد از دستگیری هزار و ۱۱۷ خرده‌فروش و ۸۰ قاچاقچی مواد مخدر در هفت ماه نخست سال خبر داد و اظهار کرد: در این مدت اقدامات متعددی برای شناسایی و برخورد با عوامل توزیع مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان انجام شده است.

وی با اشاره به گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: هزار و ۱۱۷ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند و ۸۰ قاچاقچی نیز دستگیر و روانه زندان شدند.

سالکی با تشریح دیگر اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: بیش از ۲۰۵ هزار بوته خشخاش معدوم شده، ۳۸ لیتر شربت متادون کشف و ۸۰ دستگاه خودرو حامل مواد مخدر توقیف شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ملارد همچنین از کشف ۸۰ هزار قرص در عطاری‌ها و پلمب ۱۰۸ واحد عطاری خبر داد و این اقدامات را بخشی از فعالیت‌های پلیس و سایر دستگاه‌های مسئول در مقابله با مواد مخدر عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات مقابله‌ای و پیشگیرانه، کاهش سن مصرف مواد مخدر و گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد را از دغدغه‌های جدی شهرستان دانست و خواستار تقویت برنامه‌های آموزشی، آگاهی‌بخشی و همکاری میان دستگاه‌های مسئول شد.

سالکی در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از حضور معتادان متجاهر در پارک‌ها و معابر عمومی، بر ضرورت ایجاد سازوکار مناسب برای ساماندهی و پذیرش افرادی که به بیماری‌های عفونی، زخم‌های باز و مشکلات جسمانی مبتلا هستند، تأکید کرد.