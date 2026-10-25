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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

نماینده مجلس از پیگیری بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی نسیم‌شهر خبر داد

نماینده مجلس از پیگیری بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی نسیم‌شهر خبر داد

بهارستان- نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس، از پیگیری اجرای بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی نسیم‌شهر و تکمیل بیمارستان سبزدشت با هدف توسعه خدمات درمانی منطقه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی، در جمع اعضای اتاق اصناف بهارستان، از پیگیری اجرای بیمارستان ۳۵۰ تختخوابی نسیم‌شهر و تکمیل بیمارستان سبزدشت خبر داد و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان در بهارستان تأکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به کمبود مراکز درمانی در محلات مختلف اظهار کرد: برای تأمین نیازهای درمانی مردم باید از ظرفیت خیرین، اصناف و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی استفاده کرد و با همکاری شهرداری‌ها، زمینه تأمین زمین و صدور مجوزهای لازم برای احداث درمانگاه‌های محلی را فراهم آورد.

قشقاوی با اشاره به نیاز محلاتی همچون حصارک، قلعه‌میر، باغ مهندس، نسیم‌شهر و خیرآباد به مراکز درمانی مناسب افزود: برای آغاز ساخت درمانگاه حصارک شخصاً پیگیری خواهم کرد و تا حصول نتیجه از تلاش در این زمینه دست نخواهم کشید.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی همچنین از تأمین ۱۵ میلیارد تومان اعتبار با کمک خیرین و اصناف برای پیشبرد پروژه درمانی حضرت ابوالفضل(ع) خبر داد و بر ضرورت تأمین منابع مالی بیشتر برای تکمیل طرح‌های درمانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه نزدیکی جغرافیایی به تهران به معنای دسترسی کافی به خدمات درمانی نیست، تصریح کرد: مردم منطقه باید در شرایطی مانند تصادفات جاده‌ای و نیازهای فوری درمانی بتوانند از امکانات مناسب در نزدیکی محل زندگی خود استفاده کنند.

کد مطلب 6989064

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