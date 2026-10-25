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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

 ۲۸ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس اصفهان و کاشان کشف شد

 ۲۸ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس اصفهان و کاشان کشف شد

اصفهان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از کشف ۲۸ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی در عملیات مشترک و ضربتی ماموران این پلیس، یگان تکاوری و پلیس کاشان خبر داد.

سرهنگ محسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این عملیات موفقیت‌آمیز اظهار کرد: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با رصد دقیق اطلاعاتی و اشرافیت کامل بر تحرکات قاچاقچیان، از انتقال یک محموله مواد مخدر به یکی از استان‌های شمالی کشور مطلع شده و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ سلطانی با اشاره به هم‌افزایی و هماهنگی میان واحدهای مختلف انتظامی افزود: با برنامه‌ریزی‌های دقیق صورت‌گرفته، مأموران این پلیس با همکاری هوشمندانه پلیس مبارزه با مواد مخدر کاشان و عوامل یگان تکاوری استان، با حضور مستمر و کنترل نامحسوس در یکی از محورهای مواصلاتی، خودروی نیسان حامل مواد مخدر را شناسایی کردند.

وی تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، خودروی مورد نظر را متوقف کرده و مورد بازرسی دقیق قرار دادند که در نتیجه این بازرسی، ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاساز شده بود، کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ابراز کرد:در این رابطه یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و برخورد قاطعانه به مراجع قضایی معرفی شد.» وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در زمینه خرید، فروش یا حمل مواد مخدر، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

کد مطلب 6989101

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