به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی ارژنگ، در نشست ستاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با اشاره به نقش مردم این استان در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی اخیر، اظهار کرد: مردم این استان همواره در میدان دفاع از کشور و پشتیبانی از رزمندگان حضور داشته‌اند و مسئولان نیز وظیفه دارند با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ادای دین به شهدا تلاش کنند.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه باغ موره دفاع مقدس چهارمحال‌وبختیاری، افزود: باوجود اقدامات انجام‌ شده، محدودیت اعتبارات موجب طولانی‌ شدن روند تکمیل این مجموعه شده است و لازم است با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای پروژه شتاب بگیرد.

ارژنگ ادامه داد: مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال‌وبختیاری ظرف یک‌ماه آینده، با هماهنگی استانداری، دو قطعه زمین از محل سهم شهرداری را برای توسعه محوطه باغ‌ موزه دفاع مقدس مشخص کند تا با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، زمینه تأمین هزینه‌های مورد نیاز و تسریع در تکمیل این مجموعه فراهم شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری همچنین بر رفع موانع اجرای شبکه فاضلاب معراج شهدای شهرکرد تأکید کرد و گفت: شهرداری باید ظرف دو روز آینده مجوز حفاری این شبکه را صادر کند و پس از مشخص‌ شدن نقطه اتصال، عملیات اجرایی شبکه نیز ظرف یک هفته آینده پیگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت آماده‌سازی محوطه معراج شهدای چهارمحال‌وبختیاری، توضیح داد: تعیین تکلیف پیمانکار حصارکشی و ساماندهی محوطه از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود تا شرایط مناسب‌تری برای بهره‌برداری از این مجموعه فراهم شود.

ارژنگ در ادامه، آمادگی برای شرایط بحرانی را ضروری دانست و بر پیگیری تأمین سردخانه و غسالخانه سیار در چهارمحال‌وبختیاری تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود و هماهنگی استانداری، این موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تکمیل یادمان های شهدای گمنام در چهارمحال‌وبختیاری، اظهار کرد: پروژه‌های نیمه ‌تمام این یادمان‌ها باید با مسئولیت فرمانداران و همکاری شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط تعیین تکلیف شوند، تکمیل یادمان شهدای گمنام دانشگاه فرهنگیان و پیگیری طرح یادمان شهدای گمنام در دستگرد باید در اولویت قرار گیرد و در کنار آن، سامان‌دهی محوطه مصلای شهرکرد نیز دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری خواستار ارائه گزارش جامع از وضعیت یادمان‌های شهدای گمنام استان شد و تصریح کرد: باید با تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، طرح‌های مرتبط با حفظ آثار دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با جدیت بیشتری به نتیجه برسند.