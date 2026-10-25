کشف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی صبح امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت با انجام اقدامات اطلاعاتی، چند واحد مسکونی را که به محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز تبدیل شده بودند، شناسایی کردند.

کشف تجهیزات با هماهنگی قضایی

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، از محل‌های شناسایی‌شده بازرسی کردند که در جریان این عملیات، هشت دستگاه ماینر قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به ارزش تجهیزات مکشوفه تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این دستگاه‌ها را ۱۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

دستگیری هشت متهم و تشکیل پرونده قضایی

امانی خاطرنشان کرد: در ارتباط با این پرونده، هشت متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.